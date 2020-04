brandon L'operació, fixada ara per al 5 de maig

? Mai és bon moment per a patir una greu lesió. Sobretot, si al cap de res el món és víctima d'una pandèmia que l'obliga a quedar-se a casa. Just això és el que li ha passat a Brandon Thomas, davanter del Girona. El balear va patir un trencament del lligament encreuat anterior del seu genoll esquerre en un entrenament. Això era a mitjan març, just abans que l'activitat a Montilivi quedés suspesa. S'havia d'operar el 23 d'aquell mes, cosa que no va poder ser. Tampoc el dia 2 d'abril, degut a les circumstàncies. El futbolista continua confinat a casa seva, a Fornells de la Selva, tot exercitant-se per no perdre massa muscular i per tractar la zona afectada a l'espera d'una intervenció. La nova data per ser operat és el proper 5 de maig, però no hi ha garanties al cent per cent que es pugui dur a terme. Un cop ho pugui fer, a Brandon l'esperen uns mesos de recuperació.