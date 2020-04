El ciclista australià del Team Ineos Rohan Dennis va saltar-se el confinament a Girona i ho va compartir a les xarxes socials amb un comentari que ràpidament va generar polèmica: «Dia 34: fart, he abandonat casa meva. El COVID-19 i la quarantena poden llepar-me el cul». Després de l'allau de crítiques, Dennis va eliminar-se tots els comptes de les xarxes socials. Abans, però, va respondre a un usuari: «Mostro la realitat de merda que és la situació i no soc un drone que mostra un 'món perfecte' com a esportista d'elit».