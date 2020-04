Cesc: "La idea de Messi sempre ha estat acabar la seva carrera al Barcelona"

L'exblaugrana Cesc Fàbregas, ara al Mònaco, ha descartat que l'argentí Leo Messi, el seu íntim amic, estigui meditant abandonar el Barcelona a final de temporada per problemes amb la directiva i ha assegurat que la seva idea " sempre ha estat acabar la seva carrera" a l'equip en què ha jugat tota vida.

"Parlo amb Messi i la seva idea sempre ha estat acabar la seva carrera al Barcelona, després poden passar mil coses al club però estic plenament confiat que acabarà la seva carrera a Barcelona", ha assegurat Cesc en una entrevista a la Cadena COPE.

El jugador viu a distància el contagi de la seva besàvia, per coronavirus als seus 95 anys d'edat. "Està bé, estable i animada. Tot i tenir 95 anys va reaccionant bé. Segueix a la residència (a la localitat barcelonina d'Arenys de Mar), perquè a aquesta edat a pocs els deixen ja als hospitals".

En el personal, intenta mantenir la forma amb dificultats al pis familiar que té a Mònaco. "Aquí hi ha pocs xalets, visc en un pis. M'he arreglat el balcó, on he posat una bicicleta, una màquina de córrer i una màquina de força que m'ha donat el club".

"Fins l'11 de maig hem d'estar confinats, com a d'hora; i a veure si arriben a un acord els clubs amb l'estat per començar una mica abans a entrenar. S'estan veient opcions d'entrenar de dos en dos, en hores separades, però estem esperant ", ha afegit.

Cesc ha reconegut que en diversos moments de la seva carrera "hi ha hagut força opcions" de jugar al Reial Madrid, i després de mostrar la seva il·lusió per entrenar quan acabi la seva carrera de jugador, no ha tancat les portes a cap club si arriba a ser entrenador.

"Mai pots dir d'aquesta aigua no en beuré, ho tinc claríssim. Com a jugador potser ja sí, però com a entrenador és diferent perquè pots entrenar el 30 equips en la teva carrera. Com a jugador són contractes més llargs i com a entrenador tens més oportunitats perquè et poden fer fora als dos dies", ha reflexionat.

Per sobre de qualsevol jugador, si pogués fitxar-ne un triaria el francès Kylian Mbappé. "Cristiano en té 35 i Leo en va fer 33, són més grans. Per joventut, talent, ganes i mentalitat fitxaria Mbappé. Per tenir-lo deu anys al màxim en el meu equip aniria a per ell".

"Després hi ha jugadors com Neymar o Haaland que va cap a dalt, però per condicions, el gol que té, la velocitat, Mbappé és un jugador que em recorda Henry. El veia des del darrere i era un plaer quan li donaves una passada en llarg a l'espai ", ha recordat.

Finalment, ha elogiat Robert Moreno i ha admès que mai ha tractat amb el seu actual tècnic el problema que va tenir amb Luis Enrique Martínez i que va provocar la seva sortida de la selecció espanyola.

"Ni m'ha explicat ni li he preguntat, no m'interessa. Són coses que es van fer públiques, va passar el que va passar, però és un tema molt personal i delicat. He conegut Robert des de zero, sense jutjar-lo per el que va passar ni el que es diu. Hi tinc molt bona relació i intentaré ajudar-lo al màxim el temps que estiguem junts ", ha sentenciat.