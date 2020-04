«Si no hagués estat president del Barça no hauria anat a la presó»

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell es mostrar convençut que, si va acabar complint gairebé dos anys de presó preventiva, va ser per haver estat el màxim dirigent del club català. «Si no hagués estat president de Barça, no hauria anat a la presó. D'això no en tinc cap dubte. Ni tampoc crec que ningú m'hagués investigat empresarialment, ni espiat, ni hagués tingut una persecució fiscal tan agressiva que encara segueixo tenint» , assegura en una entrevista que Mundo Deportivo publicarà entre avui i demà. El que va ser president del FC Barcelona entre juliol de 2010 i gener de 2014 no té dubtes que, de no haver ostentat aquest càrrec, no hi hauria estat 643 dies a la presó preventiva, per un presumpte delicte econòmic de què finalment va ser declarat innocent el 24 d'abril de 2019, fa gairebé un any.

«Han estat 72 actuacions de l'Agència Tributària des que vaig sortir elegit president de Barça. Abans de ser president, zero inspeccions fiscals. Casual?», Reflexiona Rosell en to irònic.



Laporta i les eleccions

Mentrestant, l'expresident blaugrana Joan Laporta va confirmar, en una entrevista a GOL, que planeja presentar-se a les properes eleccions de l'entitat blaugrana, previstes per al 2021. «És un projecte que em fa il·lusió, que tinc present. Estic reunint persones i professionals de la meva confiança, perquè cal pensar bé com revertir la situació econòmica de el club», que va qualificar de «molt precària». Per a Laporta, el Barcelona s'ha convertit «en el club dels tres bilions: un bilió d'ingressos, un bilió de despeses i un bilió de deute», i va assegurar que treballa per «fer un projecte esportiu que il·lusioni i millori el d' ara i la imatge institucional del Barça». No obstant això, i encara que la decisió de presentar-se cada vegada la té «més madura», va avançar que es donarà «un marge de temps per decidir fins a final d'any», ja que no preveu un avançament dels comicis. «Han de ser al juny de 2021», va postil·lat.