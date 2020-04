Laporta confirma que planeja tornar a presentar-se a les eleccions

L'expresident de l'FC Barcelona Joan Laporta ha confirmat, en una entrevista a GOL, que planeja presentar-se a les properes eleccions de l'entitat blaugrana, previstes per al 2021.

"És un projecte que em fa il·lusió, que tinc present. Estic reunint persones i professionals de la meva confiança, perquè cal pensar bé com revertir la situació econòmica de el club", que ha qualificat de "molt precària". Per Laporta, el Barcelona s'ha convertit "en el club dels tres bilions: un bilió d'ingressos, un bilió de despeses i un bilió de deute", i ha assegurat que treballa per "fer un projecte esportiu que il·lusioni i millori el d' ara i la imatge institucional del Barça ". No obstant això, i encara que la decisió de presentar-se cada vegada la té "més madura", ha avançat que es donarà "un marge per decidir fins a final d'any", ja que no preveu un avançament dels comicis. "Han de ser al juny de 2021", ha postil·lat.

Tampoc ha volgut confirmar si en el seu projecte comptarà amb Xavi Hernández, ni valorar si l'excapità del Barcelona ja està preparat per agafar les regnes del primer equip. "Jo no he de dir-ho, ha de ser Xavi, que sap molt més de futbol que jo i és molt llest, qui decideixi. Quan li van fer la proposta va dir que no i em va semblar molt prudent. Li vaig sentir unes paraules i vaig pensar que sabia bé el que deia, que era conscient que necessitava temps ", ha conclòs Joan Laporta.