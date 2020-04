Granell: «Si hem de jugar cada tres dies pot ser un avantatge per a nosaltres»

Àlex Granell va trobar-se telemàticament ahir amb els aficionats blanc-i-vermells a través de les xerrades que organitza el Girona cada dimarts i divendres per Instagram. El capità del Girona va reconèixer que li està costant el confinament sobretot «per no poder seguir la rutina d'entrenar, competir, fer vida amb els companys, passejar per la ciutat i estar amb la família». Tot i això, Granell explicava que està seguint fil per randa les instruccions d'entrenament marcades pel cos tècnic durant aquests dies. En aquest sentit, Granell no veu l'hora de tornar a competir i de lluitar fins al final per l'ascens directe. És per això que considera que, si es reprèn la Lliga, el Girona pot ser-ne un dels beneficiats.

«Està sent un any complicat. Perquè venim de baixar i perquè hi havia molts jugadors nous a l'0equip. Tot i això, considero que aquesta aturada ens permet recuperar energies perdudes i encarar amb il·lusió i molt de talent el final de Lliga», assegurava. En la mateixa línia, Granell destacava que «si ens trobem en l'escenari d'haver de jugar cada tres dies, per al Girona seria un avantatge i no pas un problema, perquè tenim una gran plantilla per sobreposar-nos-hi. Pot ser positiu per nosaltres a nivell de rendiment».

Granell va admetre que porta el compte dels seus partits amb el Girona i que és conscient n'hi falten només 10 per ser el futbolista amb més partits al club en el futbol professional. «Hi dono molt de valor. És una situació que em genera molta il·lusió i alhora una pressió afegida. Em fa feliç haver aconseguit entrar a la llista amb només 6 temporades. Per davant i per darrere hi ha jugadors que son miralls per mi».