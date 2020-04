El Girona cedeix Les Hortes per finalitats socials a l'Ajuntament

L'Ajuntament de Girona i el Girona FC han arribat a un acord perquè el consistori utilitzi la residència esportiva que el club té a l'escola Maristes amb finalitats residencials de caràcter social. Aquest espai, anomenat Les Hortes, és on habitualment viuen els joves futbolistes que formen part de l'Acadèmia Esportiva de futbol base del Girona, i havia quedat buit des que es van suspendre les competicions esportives per la crisi del coronavirus. Amb aquest acord, que compta amb el suport del centre educatiu, l'Ajuntament disposarà d'un espai addicional per a persones o famílies en situació de vulnerabilitat i amb dificultats residencials. Les Hortes permetran donar una resposta urgent i provisional per garantir un habitatge a les famílies que no en tenen ara que, justament, s'ha complicat l'accés als allotjaments dels Serveis Socials. Demà arribaran els primers residents.En tot moment es garantirà el compliment de les mesures preventives establertes contra el contagi del COVID-19 dins aquest espai i en els seus serveis comuns. Un cop acabi l'estat d'alarma i, per tant, els establiments hotelers reobrin les portes i els joves futbolistes tornin a competir, la residència de "Les Hortes" reprendrà a la seva funcionalitat original. Mentrestant, l'acord contempla la cessió gratuïta de totes aquestes instal·lacions per part del Club al consistori gironí, que serà qui es farà càrrec del cost dels serveis derivats de l'ús de l'espai.