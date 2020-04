Peralada i Figueres accepten donar per acabada la temporada

La Federació Catalana de Futbol va transmetre les bases de la proposta de resolució de les competicions als clubs de Tercera Divisió en una reunió telemàtica ahir a la tarda. Peralada i Figueres van prendre part d'una trobada on es va arribar al consens de totes les parts respecte a donar per finalitzades les competicions, la possibilitat de celebrar un Play-Off d'ascens amb més de quatre equips i l'eliminació dels descensos.

Les conclusions s'haurien traslladat a la RFEF, ens federatiu que tindrà l'última paraula en la decisió final que els clubs esperen rebre aquest mes d'abril. En el cas de la suspensió de la fase regular i els descensos s'esperen pocs canvis, i quedarà per conèixer la decisió sobre el nombre d'equips que podrien participar en un hipotètic Play-Off.

La resolució podria ser una molt bona notícia pel Peralada, ja que ocupa la cinquena posició a la taula i seria un dels equips a tenir en compte. «Demanem que el Play-Off s'extengui a més equips. És una modificació de les bases de la competició. Si hem arribat a un acord sobre els descensos, podem fer-ho amb el nombre d'equips», va explicar el president dels xampanyers, Miquel Llobet, després de la reunió telemàtica.



Punt final a la temporada regular

La suspensió de la lliga es va valorar positivament per unanimitat, tenint en compte les grans dificultats que representaria reprendre el calendari més enllà del maig, de la mateixa manera que la proposta de no executar cap descens aquest curs. A més, també es va exposar la intenció de celebrar un Play-Off d'ascens, on els clubs catalans no s'haurien oposat específicament a ampliar el nombre d'equips més enllà dels quatre primers en el moment de l'aturada, una ampliació que contemplaria fins al vuitè classificat.

El president de la Unió Esportiva Figueres, Narcís Bardalet, també va coincidir en la premissa de suspendre les jornades que manquen fins al final: «Cal dir que la nostra posició és que la temporada es doni per acabada, que es jugui el play-off entre els equips que estan al capdavant i que s'alliberi del descens a tots els equips i en especial l'Igualada, en solidaritat pel que pateixen per la COVID19, que els ha afectat de ple».