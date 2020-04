La setena edició dels Jocs Emporion es cancel·la a causa de la Covid-19

La setena edició dels Jocs Emporion, que havia de tenir lloc del 15 al 17 de maig en cinc municipis de l'Alt Empordà, Figueres, Castelló d'Empúries, Roses, Vilafant i Sant Pere Pescador, ha quedat definitivament cancel·lada enguany, com a conseqüència de la crisi sanitària originada pel coronavirus. L'esdeveniment es tornarà a disputar el 2021 i mantindrà les mateixes seus que estaven previstes per aquest any.

La Diputació de Girona i els consells esportius de la demarcació n'han acordat la suspensió per no posar en risc ni els organitzadors ni els participants i davant la incertesa de quina serà la situació de la pandèmia al maig. A més, el volum creixent de participants en les darreres edicions —ronden els cinc mil— fa inviable aquest tipus d'activitats en una fase en què l'objectiu prioritari és el confinament per evitar la propagació del virus. Per altra banda, la paralització de l'activitat esportiva des de mitjans de març també havia impedit disputar les fases prèvies dels jocs i definir els classificats procedents de les lligues territorials.

Els Jocs Emporion - Finals Territorials dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya estan impulsats per la Diputació de Girona i la Representació Territorial d'Esports de la Generalitat de Catalunya, i compten amb la coordinació tècnica dels consells esportius de les comarques gironines, i el suport i la col·laboració dels ajuntaments dels municipis on es realitzen les diferents activitats. És un esdeveniment esportiu multidisciplinari de tres dies, en el qual els nens i nenes de la demarcació de Girona participen en una sèrie d'activitats tant lúdiques com competitives amb els diferents esports que es poden practicar com a activitat extraescolar.