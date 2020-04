L'ACB podria decidir-se amb un torneig final entre 8 o 10 equips

La Lliga ACB de bàsquet podria acabar, si les condicions sanitàries ho permeten, amb un torneig final de 8 o 10 equips «màxim» i sense descensos. Les pcions que s'estan estudiant segons els responsables del sindicat de jugadors ABP, que veuen «inviable» que pugui competir més enllà de mitjans de juliol. «Si es reprengués la competició no seria amb els 18 equips, sinó amb vuit o deu màxim, i segurament no aniria molt més enllà de meitat de juliol», va explicat el president de l'Associació de Basquetbolistes Professionals, Alfonso Reyes, durant una trobada per videoconferència amb diversos mitjans . Tot i això, el sindicat ho veu complicat igualment, i demana un nivell alt de seguretat en cas que reeixís.