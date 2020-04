El Figueres veu bé donar per acabat el curs a Tercera sense descensos

Si ahir la Federació Catalana es va reunir telemàticament amb els clubs de Segona B catalans, ahir va ser el torn dels de Tercera. Duirant la trobada, la Federació va exposar als equips la proposta de la Federació Espanyola de donar per acabada la temporada sense descensos a Primera Catalana i resoldre els ascensos a Segona B amb un play-off entre els quatre primers classificats. En aquest sentit, el Figueres veuria amb bons ulls el plantejament de la Federació. «La nostra posició és que la temporada es doni per acabada, que es jugui el play-off entre els equips que estan al capdavant i que s'alliberi del descens a tots els equips i en especial l'Igualada, en solidaritat pel que pateixen per la COVID19, que els ha afectat de ple», assegura el president del Figueres, Narcís Bardalet.