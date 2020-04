La Federació proposa als clubs l'opció de donar per acabada la temporada a 2a B

Pocs dies després d'assegurar que les competicions s'havien d'acabar tant sí com no, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales ha canviat d'idea. El president de la Federació és partidari ara de donar per acabada les competicions no professionals amb un mecanisme express uniforme a totes les comunitats autònomes pel qual no hi hauria descensos i els ascensos es decidirien en una eliminatòria a partit únic. A més a més, les categories ampliarien el número d'equips per anar-los reduint amb els anys posteriors. Així ho ha plantejat la federació espanyola a la Catalana que ahir es va reunir telemàticament amb els clubs de Segona B i avui ho farà amb els de Tercera per exposar-los l'escenari.

Entre els representants gironins de Segona B, Olot i Llagostera, la proposta va generar sensacions contradictòries. D'una banda, Sergi Raset, el secretari tècnic de l'Olot, a qui l'aturada va enxampar en ple estat de gràcia de resultats positius, ho veu amb certa «frustració» perquè si realment s'executa aquesta opció els deixaria sense poder alimentar el somni de fer el play-off d'ascens. Raset demana a la Federació que «escolti els clubs» i que es busqui alguna fórmula per «sempre amb la salut per davant» poder acabar la competició. De l'altra, Oriol Alsina tampoc vol donar per acabada la competició «perquè tenim el títol de la Copa Catalunya en joc i és quelcom molt gros» però reconeix que «seria el més normal si el que realment importa és la salut i seguretat de jugadors i tècnics». Això sí, passi el que passi, Raset i Alsina coincideixen a assegurar que «ningú quedarà content».

En aquest sentit, Raset veu «amb impotència» que «els equips com nosaltres que estàvem a prop dels play-off i amb una dinàmica bona, no poguem demostrar que som capaços de lluitar per pujar». Per al responsable esportiu garrotxí la solució «beneficia els equips que eren en descens però perjudica els aspirants». Raset considera que el més just seria acabar la lliga al terreny de joc i avança que l'Olot «estaria disposat» a jugar més enllà del 30 de juny. «N'hem parlat i hi estàvem d'acord, tècnics i jugadors. A porta tancada, entre setmana o com? Això ja no ho sé. Si s'acaba la competició, tothom serà on li toca. En canvi, si no, quedarà el dubte que potser no és el més just», detalla. En aquest sentit, Raset deixa anar l'alternativa «d'ampliar els equips que facin play-off, encara que sigui a partit».

Per la seva banda, Alsina lamenta la incertesa que fa tants dies que plana sobre la Segona B. «Si s'ha de suspendre, que ho facin ja, sense més volta de full», diu. El tècnic estaria d'acord amb donar per liquidada la competició i «llavors que els que manen decideixin què fer» amb ascensos i descensos. «Diguin el que diguin hi haurà algú descontent, que se'n veu perjudicat o beneficiat. Algú que potser es pensa que pot arribar al play-off no ho veurà bé. A nosaltres també també ens interessaria continuar per mirar d'entrar a la Copa i jugar la final de la Copa Catalunya que tenim pendent contra l'Hospitalet. Els que no baixen estaran molt contents ells».

La proposta de la Federació no és definitiva però té forces números de reeixir. Així ho veu Raset que considera que «si ho han fet públic és perquè hi devem ser a prop. «Vull pensar que no ha estatuna decisió estrictament futbolística i que al darrere hi ha els ministeris de Sanitat o Esport que han mirat per la salut. La proposta de la Federació s'aplicaria a Segona B, Tercera, competicions d'àmbit estatal femenines i futbol sala, així com les categories estatals juvenil.