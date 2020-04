El Tour de França renuncia a mantenir com a data d'inici el 27 de juny

El Tour de França no podrà començar el 27 de juny com estava planejat originalment i estudia noves dates per a l'inici a causa de la crisi del coronavirus, segons va confirmar ahir l'organització de la ronda francesa en l'última sacsejada del calendari esportiu internacional. «La celebració del Tour de França 2020 en les dates inicialment anunciades no serà possible a causa de les mesures que s'han promulgat per combatre l'epidèmia de COVID-19. La direcció del Tour està treballant per posposar l'esdeveniment».

En principi, l'edició d'enguany havia de començar a Niça el 27 de juny i finalitzar amb l'esprint tradicional als Camps Elisis a París el 19 de juliol. No obstant això, totes les esperances que el Tour pogués desafiar la pandèmia es van acabar dilluns amb el discurs televisat a la nació de el president francès Emmanuel Macron. «No serà possible celebrar grans festivals o esdeveniments amb una gran assistència a l'almenys fins a mitjans de juliol», va dir el mandatari, tot i anunciar que les mesures estrictes de tancament a França es podrien alleugerir a partir de l'11 de maig.

Després de l'ajornament del Giro d'Itàlia i de les tradicionals clàssiques de primavera, la Gran Boucle s'afegeix a la llista. La Vuelta a Espanya manté per ara les dates, del 14 d'agost al 6 de setembre.