el mercat Rakitic: «No soc un sac de patates per comerciar»

? El croat Ivan Rakitic va assegurar ahir que que desitja finalitzar el seu contracte amb el Barça, que expira el 30 de juny del 2021, tot i que es va mostrar disposat a parlar amb l'entitat, si té altres plans. En una entrevista a Mundo Deportivo, el jugador reivindica que amb ell el club sempre hi pot parlar, fins i tot de traspassos. Entenc la situació, però jo no soc un sac de patates amb el qual fer qualsevol cosa, va dir en referència a un possible interncanvi amb el PSG per fitxar Neymar».