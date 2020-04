Bartomeu redistribueix funcions després de la crisi

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, intenta gestionar la crisi interna que viu a la seva junta directiva arran de la dimissió de sis membres la setmana passada: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Maria Teixidor, Silvio Elias, Jordi Calsamiglia i Josep Pont. Les declaracions incendiàries de Rousaud, a més a més, han obert una ferida que Bartomeu mira de guarir com sigui. Ahir, el president va reunir-se telemàticament amb els 12 membres que encara resten de la direcitva per redistribuir una mica els càrrecs i poder continuar governant. A més a més, durant la reunió de la junta es van acceptar les dimissions dels sis directius.

En aquest sentit, la setmana passada ja va transcendir que el vicepresident responsable de l'Espai Barça i home fort de Bartomeu, Jordi Moix, podria fer-se càrrec també de la vicepresidència econòmica i de patrimoni. Al mateix temps, un dels últims a entrar a la junta, David Bellver, seria el nou encarregat de l'àrea econòmica i faria funcions de tresorer substituint al càrrec Tombas.

Amb la reestructuració del seu equip directiu, Bartomeu espera posar fi a una nova crisi a la institució blaugrana, produïda pel Barçagate, que es va originar quan es va conèixer públicament la contractació d'un servei extern per millorar la imatge a les xarxes socials. El Barcelona espera informar aviat del contingut de l'auditoria sobre el Barçagate, després que es revelés que el club havia contractat una empresa per millorar la imatge de la junta, però que pel servei se'n van pagar quantitats fora de mercat, i l'encàrrec també va acabar sent l'abocament de crítiques a jugadors del primer equip, així com a exmembres de l'entitat. Va ser per això que Rousaud va denunciar que «algú havia ficat la mà a la caixa»