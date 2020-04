Les millors bogeries esportives del confinament

De l'ironman casolà del triatleta alemany Jan Frodeno a l'escalada de saló, passant pel DeCasaThlon per a atletes de la Federació Espanyola d'Atletisme, convocat aquest mateix dissabte: les persones addictes a l'esport són capaços de concebre les majors bogeries amb la condició de fer més digerible el confinament.



En l'exèrcit de "friquis" confinats militen, d'una banda, esportistes professionals que tenen, per contracte, l'obligació de mantenir-se en forma amb la intenció d'un futur alliberament; per un altre, els aficionats. Vet aquí alguns exemples:



Un ironman de butxaca

Penjat de la taula del saló



Un decatló casolà en una hora

Cristiano perd amb Semenya en abdominals

Volar sobre 5,61 metres al pati de casa

Targeta vermella per pedaleig massa potent

Una marató a la terrassa

Yep. I did it. My first ever marathon. In my terrace!!!!



We are able to do absolutely ANYTHING if we put in effort and most importantly if we believe in ourselves. pic.twitter.com/XKFpHvFjrh — Luis Munoz Aycart (@luisaycart23) March 26, 2020

Entrenar serveis de tennis contra un llençol

, campió olímpic de triatló a Pequín 2008 i tres vegades or mundial en la modalitat més extrema, l'ironman, duu a terme aquest mateix dissabte, amb finalitats benefiques, aquesta modalitat extrema del triatló a la seva casa de Girona (Espanya)."Em van dir: no intentis una cosa així a casa, i jo els vaig dir: vull nedar 3,8 quilòmetres, fer 180 quilòmetres amb bicicleta i córrer una marató. Tot a casa, entre el matí i el vespre", va escriure a les seves xarxes socials.Ha començat a les 8.00, amben el seu compte de Facebook. Òbviament, utilitza la seva piscina, una bicicleta estàtica i una cinta de córrer.Els amants de l'onfinats ho tenen més difícil, però no hi ha obstacle que es resisteixi a una voluntat ferma.Les xarxes socials han divulgat imatges insòlites d'escaladors frustrats. Alguns apareixen penjats de la taula del saló realitzant estranyes contorsions que reprodueixen els moviments de l'escalada. Uns altres utilitzen l'estreta escala que condueix al soterrani per a grimpar per les parets amb una cama en cada mur.L'estatunidencava publicar un vídeo en el qual apareix escalant pels mobles de la seva cuina fins a arribar a la nevera. "El tour de la cuina. No es preocupin, després de fer-ho vaig rentar els fogons tres vegades", adverteix.Les deu disciplines de la combinada atlètica, és a dir, 100 metres, longitud, pes, altura, 400, 110 m barres, disc, perxa, i 1.500, que en una competició oficial duren dos dies, aquí en només una hora. Tal ha estat la proposta de laper fer més suportable el dissabte sant.Els artefactes pels llançaments -precisa el reglament oficial- han estat fabricats pels esportistes utilitzant el que han tingut més a mà a casa, i a continuació s'han detallat les condicions de cada prova.Com els jutges no poden desplaçar-se durant l'Estat d'Alarma, es requereix la més estricta honradesa dels participants, que, espantat la temptació d'augmentar les seves marques, han de comunicar els seus resultats per internet perquè siguin avaluats.Ningú pot posar en dubte que l'autoestima dedescriu òrbites siderals. L'astre portuguès s'encarrega de proclamar-ho als quatre vents a les seves xarxes socials, però a vegades rep un correctiu que li retorna a la terra.El davanter de la Juventus -ex del Reial Madrid- va publicar un vídeo en el qual feiai llançava un repte: "Pots batre el meu rècord?", en el marc del desafiament 'The livingroom Cup' promogut per Nike per a estimular la realització d'exercici físic durant la quarantena.La resposta li va arribar de Sud-àfrica, on l'atletava gravar un exercici en el qual arribava fins alsque Cristiano. "Ell ho va fer el millor que va poder", va fer broma la doble campiona olímpica de 800 metres.L'atleta francès, desposseït del rècord mundial de perxa pel jove suec Armand Duplantis, va sentir nostàlgia de la seva antiga condició i es va proposar recuperar-la...en la modalitat de salt casolà, en el seu domicili a l'Alvèrnia francesa.El francès, que té al pati de la seva casa un saltador de perxa complet, amb el seu matalasset reglamentari, es va elevar, amb només deu passos de carrera, per sobre dels 5,61 metres, una marca accessible per a centenars d'atletes en el món en els estadis però caríssima en tals condicions.No va poder, no obstant això, amb el seu propi rècord mundial casolà que, segons va assegurar, li pertany amb 5,85., ciclista professional belga conegut per la seva addicció a les fugides en carrera, va rebre una insòlita expulsió quan entrenava sobre la bici estàtica en la plataforma Zwift.La setmana passada, la computadora va mostrar targeta vermella al barbut "escapista" per superar la barrera delsquan el seu avatar (la figura que el representa en la carrera virtual) pedalava lentament.El ciclista va rebre en la seva pantalla un missatge: "O no t'has registrat com a professional o alguna cosa no funciona bé en la teva màquina".De Gendt va donar compte de la seva expulsió en les xarxes socials: "He estat expulsat d'una carrera per la meva potència sobrehumana".Els experts recomanen prudència amb les bicis estàtiques perquè es tracta de càrregues concentrades: 60 minuts en aquestes màquines equivalen a 120 en carretera.Les existències de cintes lliscants per a córrer es van esgotar ràpidament en quan va entrar en vigor el confinament quasi mundial per l'Estat d'Alarma. Els qui no tenen una a casa no tenen més remei que fer servir els trams més llargs dels seus domicilis per exercitar-se en la carrera.Córrer una marató, ja sigui al passadís o a la terrassa és un desafiament que pot implicar -l'adverteixen els metges especialistes- lesions com tendinitis, fasciïtis, trencaments de menisc o de fibres musculars., un espanyol de 19 anys que viu a Nova York, va triar per estrenar-se en la marató la terrassa de la seva casa, que mesura sis metres. Ho va acabar, segons compte en Twitter, en poc més de quatre hores i mitja.Els tennistes que no disposen d'una pista al jardí pateixen tots els inconvenients del confinament i estan obligats, com qualsevol altre esportista, a buscar solucions. L'espanyolha trobat una molt simple per tal d'entrenar el servei.El valencià l'ha publicat en les xarxes socials. En un extrem de la seva terrassa va penjar un llençol en un estenedor de roba i, des de l'altre costat, es va dedicar a estavellar boles contra el llençol desplegat.A l'escena no li va faltar el toc humà. Andújar, número 53 en la llista mundial, va rebre l'ajuda d'un dels seus petits, que va exercir d'aplegapilotes amb l'ajuda d'un carret de joguina.