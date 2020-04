Herois: el terreny de joc es trasllada als hospitals

L'esport ha quedat relegat a un segon pla arran de la pandèmia del coronavirus. És una obvietat i ningú ho discutirà. La salut és el més important. Per això, la lluita dels terrenys de joc s'ha traslladat a les plantes dels hospitals on treballen els herois d'uns quants clubs de la demarcació. Fa un mes des que es va declarar l'estat d'alarma i des d'aleshores en Xavier Garcia Balda, l'Alba Arias, la Mònica Ayats i en Nil Pàmies s'han centrat en la seva feina, acumulant un munt d'hores per combatre el COVID-19 mentre fan mans i mànigues per portar els entrenaments des de casa al dia.

A l'hospital de Palamós, l'amenaça del virus els ha obligat a avançar-se i «treure el millor de cadascú». L'entrenador del Palafrugell d'hoquei, Xavier Garcia Balda, n'és el director de qualitat i assegura que «en l'àmbit laboral hem viscut situacions de tots colors, però aquest cop s'ha regirat tot». El coronavirus ha expandit un caos sense precedents: «El moment més crític va ser a l'hora d'organitzar-nos i reinventar-nos per preveure tot el podria arribar a passar. Hem hagut de fer esforços sobrehumans, dedicant moltes hores i dividint els torns perquè hi hagués el mínim moviment de personal possible».

Des de la seva posició, Garcia Balda explica que «els que estan a primera línia segueixen tenint pacients en estat greu i el seu dia a dia és molt complicat». «A l'hospital de Palamós, les àrees bàsiques i les residències que gestionem, hem tingut molta cura perquè els professionals disposin del material que necessiten. Tot el que s'ha anat subministrant des de l'entitat ha estat amb fitxa tècnica i aprovat amb certificat. És veritat, però, que ha sigut complex. Les previsions van arribar a fer-nos patir i vam engegar una campanya de voluntariat i solidaritat», diu.

A l'hospital de Figueres se segueix la mateixa línia. La capitana del Sant Pere Pescador, Alba Arias, hi treballa d'infermera i recorda que «el començament va ser caòtic perquè sentíem a parlar del coronavirus, però a Figueres va trigar a arribar». Això va permetre que l'hospital tingués «diverses setmanes per preparar-se».

Arias treballa a hospitalització i, tot i que no està «al front», comenta que «hi ha de tot». «Per sort, anem donant altes als pacients hospitalitzats i això ens dona aire per ingressar-ne més. Es va esglaonant», afirma.

A Girona la situació és molt pitjor. La capitana del Girona femení, Mònica Ayats, és infermera a l'hospital Josep Trueta. Encara que «la feina és la mateixa», «la manca de recursos i la situació fora de l'hospital ho fan tot més complicat». Com que és l'hospital de referència, hi ha més casos de COVID-19 i, per tant, «les condicions de treball són més extremes». «Hi ha una histèria col·lectiva perquè emocionalment és molt dur. Res és com abans. Han tret les plantes i les han fet UCIs. Les que no es podien adaptar són semicrítics, que és on estic jo ara», afegeix. Al Trueta han tingut greus problemes de material: «Primer no teníem res, la setmana següent de tot i al cap de tres dies un altre cop no quedava res. Vam haver de reutilitzar i les mascaretes ens havien de durar cinc dies, guardant-les en una bossa de cartró. No es podia sostenir per cap lloc, ara ja en tenim una per torn i quan ha acabat la llencem».

El jugador del Lloret Nil Pàmies, també ha viscut la crisi sanitària de primera mà. Pàmies és infermer instrumentista autònom a quiròfan, però la seva feina s'ha «aturat per culpa de la situació actual i no puc facturar res». El defensa ha «aparcat el futbol» per ajudar a la Clínica Girona i a l'hospital Santa Caterina. «Entre el personal sanitari hi ha optimisme i positivisme, però la pandèmia fa que s'hagin d'intubar persones sense antecedents patològics i és una pressió psicològica molt forta», comenta.



Represa de les competicions

El coronavirus ha trasbalsat el món sencer i l'esport no n'ha quedat al marge. La prioritat és derrotar-lo i, fins que això no s'aconsegueixi, parlar de la represa de les competicions serà com sentir ploure. Sense oblidar, però, que tard o d'hora es tornarà a la normalitat i per tant cal mantenir la forma fent entrenaments tot i el confinament. Això sí, amb més «permissibilitat» que la resta de l'equip. Garcia Balda no comparteix les propostes de la Federació per acabar la Lliga d'hoquei al juliol perquè «la sanitat passarà per davant de qualsevol decisió i prendre-les ara és precipitat». Arias, Ayats i Pàmies tenen il·lusió per tornar a jugar, però quan tot aquest malson acabi. «No sé què passarà, però dono la temporada per perduda», lamenta Arias. També Pàmies, ja que «el més adequat seria no tornar a jugar fins després o finals d'estiu».