El Girona compra un ecògraf per al Trueta en una altra donació per combatre el COVID-19

? De seguida que va esclatar la crisi del coronavirus, el Girona va impulsar una campanya per recaptar fons contra la pandèmia i així ajudar l'hospital Josep Trueta a aconseguir materials de protecció. Gràcies a la solidaritat de la gent, el Girona va fer una primera donació de 15.000 euros (7.500 afegits pel club). L'objectiu és arribar als 50.000 euros i, de moment, es va pel bon camí. La segona donació ja està en marxa i aquest cop serà un ecògraf, necessari a les habitacions d'aïllament per evitar els contagis de COVID-19 en l'àmbit hospitalari. Com que té un preu de 24.000 euros i de moment se n'han recaptat 11.000 (a banda dels primers 7.500), el Girona ha afegit una mica més de la meitat davant la urgència per disposar-ne del Trueta. A més, el club ja fa dies que va posar la residència de Les Hortes a dispoció de l'Ajuntament i és probable que pròximament acullin gent. El Girona ha col·laborat amb clubs gironins com l'Spar Citylift Girona i recentment van sortejar-se els primers premis de la campanya solidària com experiències Meet&Greet amb l'equip. Els jugadors del primer equip també hi han col·laborat fent donacions anònimes.