Rousaud diu que algú ha ficat la mà a la caixa i el Barça amenaça de denunciar-lo

La guerra a Can Barça continua oberta malgrat la dimissió dijous a la nit de sis directius, entre els quals Emili Rousaud, que ahir al matí va obrir un altre foc al club assegurant que «algú havia ficat la mà a la caixa». El FC Barcelona va reaccionar de seguida i, en un comunicat, va qualificar de «greus i infundades» les acusacions de l'exvicepresident , en què va assegurar que en el cas «Barçagate» creu que «algú ha ficat la mà a la caixa», de manera que es reserva la possibilitat d'interposar accions penals. Rousaud, que va dimitir dijous a la nit juntament amb els directius Enric Tombas, Sílvio Elías, Maria Teixidor, Josep Pont i Jordi Calsamiglia, es va referir d'aquesta manera a la possibilitat de la utilització d'una empresa (I3 Ventures) per desprestigiar a les xarxes socials jugadors, exjugadors i membres de l'entorn blaugrana, sense coneixement de la junta directiva.

L'exvicepresident considera que en aquest cas s'ha produït un sobrepreu (segons algunes informacions el club va abonar un milió d'euros), encara que no va assenyalar el president ni sap si Bartomeu tenia coneixement d'aquest assumpte. Mitjançant un comunicat, el FC Barcelona nega «categòricament qualsevol acció susceptible de ser qualificada de corrupció», de manera que «es reserva la interposició de les accions penals que puguin correspondre». «En aquest sentit, l'anàlisi dels serveis de monitorització de les xarxes socials està sent objecte d'una àmplia auditoria independent a càrrec de PriceWaterhouseCoopers (PWC), que encara està en curs i, per tant, sense cap tipus de conclusions, havent facilitat el Club tota la informació i mitjans que PWC ha anat sol·licitant des de l'inici del procés», assegura el club blaugrana.

El club justifica les dimissions de sis directius en la «remodelació de la Junta» impulsada pel president Josep Maria Bartomeu aquesta setmana, i que serà completada en els propers dies. «Aquesta remodelació de la Junta Directiva pretén afrontar amb les màximes garanties l'últim tram del mandat -conclou el 30 de juny del 2021-, amb l'objectiu d'implementar les mesures necessàries per preparar el futur del club, superant les conseqüències de la crisi sanitària que estem vivint, i de culminar les accions del programa de gestió iniciat el 2010 i del Pla Estratègic aprovat el 2015», informava l'entitat barcelonista.

Rousaud havia parlat clar abans en una entrevista a RAC1. «Algú ha ficat la mà a la caixa. Si els auditors ens diuen que el cost d'un treball és de 100.000 euros i hem pagat un milió, és que algú ha posat la mà a la caixa. No en tinc proves i no puc dir qui. Aquest contracte s'havia dividit en trossos de 200.000 euros per no haver de passar per la comissió de control», acusva Rousaud, tot afegint que és «un tema brut». «No es tracta de qui és el dolent, sinó de valors. I alguns dels que no tenen els valors adequats encara són a la junta i altres estan fora», va assegurar, després de lamentar que «Bartomeu no vol convocar eleccions ara mateix». «Cal que el soci sàpiga que tenim un futur complex. Tenim raons centrades, no contra el president, sinó de futur a sis anys amb decisions valentes. Aquesta governança no s'està adequant a les necessitats del club», va sentenciar Rousaud.

A més a més, el ja exdirectiu va explicar com va ser la seva sortida de club. «Bartomeu ens va fer la invitació (a sortir) la setmana passada vinculada al fet que l'informe de l'auditoria estava a punt de caure i també perquè la rebaixa salarial que s'havia proposat era insuficient per cobrir els problemes econòmics que té el club per la pandèmia», va desgranar.