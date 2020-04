L'Escales Challenge ja suma més de 1.050 participants i gairebé 5.000 euros recaptats

L'Escales Challenge, el repte esportiu que va proposar el Club Trail Running Cap de Creus per aquest divendres, està sent un èxit absolut. En el moment de publicació d'aquesta notícia, a dos quarts de set de la tarda, encara faltava una hora i mitja per acabar el repte, i ja s'havia aconseguit sumar 1.054 participants i 4.880 euros de recaptació.

"Mai ens havíem plantejat arribar a aquest nombre d'inscripions, i menys de recaptació. És increïble. Estem sobrepassats de l'èxit aconseguit", explica Eric Torres, president del club

El repte consistia en pujar 1.000, 500, 250, 100 o 10 escales. Hi ha cinc categories de diferents distàncies perquè tothom escollís amb la què se sentia més còmode.

" En un principi vam pensar que només participarien els membres de l'escoleta i algú més, però estem molt sorpresos dels resultats", diu Torres. El repte s'ha fet viral a xarxes, on s'ha promocionat amb l'etiqueta #EscalesChallenge. Torres explica que els han arribat imatges de participants d'arreu: empordanesos, sobretot, però també de gent de Barcelona, Andorra i fins i tot Bèlgica.

Els diners recaptats en aquest repte serviran de suport pels sanitaris de l'Institut Català de la Salut, de l'àrea de l'Alt Empordà, és a dir, els Centres d'Atenció Primària de la comarca.