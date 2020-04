El Banyoles recorda que «les decisions esportives ara no són prioritàries»

El Banyoles va pronunciar-se ahir oficialment respecte a l'anunci del fins ara entrenador Adam Fontes de deixar la banqueta. El club admet que ambdues parts havien acordat no continuar vinculats el curs que ve però «en cap cas» s'havia parlat de cap sortida immediata. En aquest sentit assegura l'entitat que ara «no és prioritari prendre decisions en matèria esportiva per respecte a la situació de confinament i a les persones que s'hi veuen implicades de manera directa» i també que aquesta situació fa que «es desconegui com es finalitzarà, si s'acaba fent, la Lliga 2019-20»