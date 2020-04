La Marató d'Empúries s'ajorna fins el 15 de novembre

L'Ajuntament de l'Escala ha ajornat la Marató d'Empúries fins el 15 de novembre. La competició, organitzada per l'Ajuntament i la Federació Catalana d'Atletisme, estava prevista pel 3 de maig, però l'estat d'alarma pel coronavirus, ha obligat a l'àrea d'esports, ha prendre una decisió per la seguretat dels atletes.

El regidor Boran Minic confirma que "seguint el que han fet altres curses del territori i el fet de no haver-la pogut fer l'any passat ens "obligava" en certa manera a intentar celebrar-la. Tot i que vam estar pensant la possibilitat també de no celebrar-la, amb el govern local i el Patronat vam decidir tirar endavant".

Minic confirma que ja tenien participants inscrits de la darrera edició i que "aquest any obrirem inscripcions un xic més tard". Tot i que la prova tenia al voltant dels 1500 corredors, "aquest any la previsió serà un xic més baixa, arràn de la situació que estem vivint".

La 16ena Marató d'Empúries, que tindrà la sortida al Museu d'Arqueologia d'Empúries, mantindrà el recorregut i les tres proves: de 42,195 quilòmetres, l'11a Mitja Marató d'Empúries de 21,095 quilòmetres o bé l'11a Cursa dels 10 km d'Empúries. També se celebrarà el 43è Campionat de Catalunya de Marató, on es decidirà els campions de Catalunya d'aquesta modalitat atlètica per a l'any 2020.

A totes les competicions s'hi sumen el 3er Campionat de Marató, Mitja Marató i els 10 km. minimalista i descalcista d'Empúries, és a dir, els corredors que participin descalços o amb espardenyes tindran una classificació pròpia i un reconeixement amb els seus propis trofeus. Hi haurà dues categories la minimalista i la descalcista.

També s'ajorna la 3a Cursa dels 5 km d'Empúries, que tindrà lloc el dissabte 14 de novembre, a les 17 hores,a l'entorn del Museu d'Arqueologia d'Empúries, i la 7a Marató Infantil d'Empúries, curses per a nens i nenes de 4 a 12 anys amb recorreguts adaptats a cada categoria, que també es celebrarà dissabte.