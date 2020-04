Rousaud critica «el model presidencialista» de Bartomeu al capdavant del Barça

El vicepresident del Barça, Emili Rousaud, un dels quatre membres de la junta directiva sumant-hi Quique Tombas, Silvio Elías i Josep Pont, als quals el president Josep Maria Bartomeu hauria sol·licitat la seva dimissió, va explicar ahir que no té la intenció de fer-ho i al mateix temps va criticar «el model presidencialista» del màxim dirigent blaugrana.

Bartomeu va realitzar una sèrie de trucades el passat dimarts per informar a una sèrie de directius que recelava d'ells i que pensava degradar-los del seu càrrec, ja que en cap cas pot destituir-los per una qüestió estatutària. Rousaud, considerat com el candidat continuista per a les eleccions de l'estiu del 2021, va confirmar en declaracions a la cadena SER i a TV3 el contingut de la conversa. «Considerava Bartomeu que hi havia filtracions i que havia criticat els executius del club», va dir abans de qualificar aquestes raons de «poc pes». A més, va criticar les formes utilitzades pel president, que li va comunicar la seva decisió «en un període de confinament», mitjançant una trucada telefònica i quan acabava d'arribar a casa de l'oficina enfundat amb mascareta i guants. L'encara vicepresident blaugrana va admetre que existeix «una queixa general» a la junta perquè s'està produint «una deriva molt presidencialista», la qual cosa considera «una llàstima».

«Tens una junta amb gent de prestigi com Enric Tombas, Sílvio Elías o Josep Pont i que són els que sembla que el president no vol que continuïn. Quan tenim reptes econòmics importants, potser no és la millor decisió», va afirmar. Té clar Rousaud que Bartomeu no creu en la idea d'una junta col·legiada. «Aquest no és el model que marquen els estatuts, és un model presidencialista», va comentar.



El «Barçagate» i les eleccions

També va informar que en l'última reunió presencial de la junta directiva no va encapçalar cap motí contra el president. «No és cert que li demanés que fes un pas a la banda. Hi va haver un debat entre diversos directius sobre la conveniència o no d'avançar les eleccions. No és el mateix això que demanar que el president fes un pas a la banda, això no se li va demanar». En tot cas, Rousaud va admetre que l'origen del conflicte emana del cas Barçagate, quan va transcendir que la directiva va encarregar a l'empresa I3Ventures realitzar treballs en les xarxes socials contra jugadors, exjugadors i membres de l'entorn barcelonista. Arran d'aquest cas, va ser apartat del seu càrrec Jaume Masferrer. D'aquest tema va confirmar que les factures cap a aquella empresa es van fraccionar per no haver de passar controls interns. «El que no sé és si Bartomeu ho sabia», va etzibar.

Preguntat sobre la seva intenció de presentar-se a les eleccions previstes per a l'estiu del 2021, el vicepresident blaugrana va explicar que abans de prendre una decisió volia «veure el panorama», perquè considera que «una candidatura continuista d'una junta sense credibilitat no té futur». Per a Rousaud, «tenint en compte la situació, crec que seria bo i aconsellable avançar les eleccions. No sé si m'hi presentaré, però em faria il·lusió ser president del Barça algun dia».