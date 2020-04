Fontes tanca una etapa de tres temporades com a entrenador del Banyoles

A l'espera encara de conèixer quina serà la decisió de la Federació sobre el desenllaç d'aquesta temporada, a Banyoles ja saben que, passi el que passi, Adam Fontes no s'asseurà més a la banqueta. Ni la temporada que ve ni aquesta en cas que es decidís acabar-la. El tècnic rosinc va anunciar el seu adeu al club ahir al migdia amb un comunicat a les xarxes socials que va agafar tothom una mica per sorpresa. «El club té unes altres idees per a la temporada que ve i no tenia intenció de renovar-me», explicava el tècnic a la tarda. Fontes té clar que per culpa de la pandèmia de coronavirus «no hi haurà futbol fins d'aquí a molt de temps» i dubta molt que la temporada s'acabi. En aquest sentit, però, manté que en l'hipotètic cas que es reprengués la Lliga d'aquí a uns mesos «no tindria sentit que agafés jo l'equip i l'endemà, quan comencés la nova temporada, estigués fora».

Fontes tanca, doncs, una etapa de tres temporades al club del Pla de l'Estany en què en el primer any va salvar l'equip del descens, el curs passat va assolir l'ascens a Tercera i enguany el deixa, de moment, en llocs de permanència. «Jo hauria continuat un any més. Havia pujat l'equip i estava còmode a Tercera. Ells, però, han considerat que era el final d'un cicle. Els entenc i puc estar-hi d'acord. He estat director esportiu i respecto la idea de voler començar una cosa nova», detalla. Fontes se'n va després de tres anys «molt bons però durs» i ho fa «content, orgullós i agraït» al Banyoles.

Amb vistes al futur, Fontes està obert a tot. «M'agradaria entrenar com a mínim a Tercera altra vegada. M'és igual haver de sortir a Barcelona o fora de Catalunya. Avui (per ahir), ja m'han trucat un parell d'equips. Amb paciència valoraré i triaré el millor projecte».