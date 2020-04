La FIBA es planteja una Final a Vuit per decidir el campió de l'Eurocup

Moviment de fitxa al bàsquet continental. La FIBA Europa va anunciar ahir l'ajornament d'un bon grapat de les seves competicions, suspeses en el seu dia i que ara canviaran de format. L'organisme, obligat per la crisi originada arran de la pandèmia de coronavirus, ha traslladat a la tardor els torneigs de clubs que organitza i fins al 2021 aquells campionats europeus de categories inferiors que en un principi s'havien de celebrar aquest estiu. El moviment esquitxa, i de manera ben directa, els interessos de l'Spar Citylift Girona. Sense opcions a l'Eurolliga, el devenir del club a escala internacional s'havia d'escriure a l'Eurocup. Suspesa la competició, aquesta s'acabarà resolent, sempre que les circumstàncies ho permetin, amb una Final a Vuit d'aquí a uns mesos. Serà a una única seu que encara s'ha d'escollir, amb els equips supervivents com a participants. El gironí és un d'ells. També el seu rival a quarts, el Reyer Venezia. No hi haurà, per tant, eliminatòria a doble partit. El duel seria directe, en un mateix escenari i amb ben pocs dies de diferència. Si fa no fa, com passa amb la Copa de la Reina.

Aquesta és la voluntat de la FIBA. O, si més no, el projecte que té més avançat. Ara cal que la situació ho permeti i que també els clubs participants hi estiguin d'acord. Se'ls ha consultat aquesta mateixa setmana l'alternativa. També a Girona. Va ser aquest passat dilluns, com revela el president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez. N'ofereix un punt de vista caut i realista, sense fer volar coloms ni tampoc aplaudir, però disposat a acceptar-lo si els condicionants són els idonis. És a dir, si es pot jugar sense que la salut de tothom perilli. «No és una mala opció, sempre que es garanteixi la seguretat de tothom i la situació ho permeti», explica. Si tira endavant, aquest format es traslladarà a finals del mes de setembre o, com a molt tard, a mitjan octubre. Això genera «certs dubtes» a Fontajau. «La plantilla no serà la mateixa que la d'ara i ens agafarà en el moment inicial de la temporada». Malgrat això, la valoració final no és del tot negativa: «Si es dona, serà un bon inici per a tots per començar a disputar una competició com aquesta». L'Uni va cloure la fase de grups de l'Eurolliga en sisena posició, per davant del Sopron i l'Arka Gdynia. Suficient per assegurar el bitllet per als quarts de final de l'Eurocup, on s'havia de veure les cares amb el Reyer Venezia.



I la Lliga?

Capítol a part mereix el desenllaç de la Lliga Femenina 1. A manca de quatre jornades per enllestir la lliga regular, l'equip gironí era segon, a una única victòria del Perfumerías Avenida i disposat a revalidar el títol. La competició també es va aturar (l'últim partit data del primer de març) i encara no se sap si es podrà acabar amb normalitat. Tot depèn del que acabi decidint la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), que encara no s'ha pronunciat i no fa altra cosa que anar cancel·lant jornades. «Creiem que serà molt difícil tornar a jugar, però ara mateix estem a l'expectativa de la decisió que prengui la Federació», avisa Cayetano Pérez. Algunes de les jugadores de l'Uni, un cop suspeses les competicions, van rebre el permís per tornar als seus respectius països. Per exemple, Abby Bishop, Sonja Vasic o Adaora Elonu.