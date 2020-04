Clubs i jugadors de l'Alt Empordà viuran una Setmana Santa diferent

Durant els dies de Setmana Santa, els diferents clubs esportius de la comarca organitzaven diversos campus, de bàsquet, de futbol, de natació, d'hoquei, o de lleure, del que fos. Era el moment de fer unes mini vacances i gaudir de l'esport que més els agradava. També era habitual participar en tornejos de diferents disciplines en ciutats de l'estat espanyol, fet que encara donava un plus afegit a l'experiència. Amb motiu del coronavirus i l'obligat confinament a casa, els nens i les nenes, i tots aquells lligats a l'esport, es perdran unes aventures i uns records que molt probablement els haurien donat uns records que mai no haurien oblidat o que els haurien marcat el seu futur més immediat.

Per posar un exemple, l'Adepaf, l'Escala i el Roses havien preparat, cadascú, un campus de bàsquet per Setmana Santa. Evidentment cap dels tres el podrà dur a terme. En el cas dels figuerencs i els escalencs, ja han tornat els diners i saben que fins a l'any que ve no el podran tornar a fer. En canvi, des dels rosincs, han optat per canviar la data, cap a finals de juny, i donar una segona i última opció. Exemples com aquests n'hi ha molts, on l'únic que canvia és la possibilitat de fer-lo més endavant o no. Ara bé, l'evolució del coronavirus marcarà el desenllaç d'aquestes qüestions, ja que quan la normalitat imperi, durant unes setmanes s'intentaran evitar les aglomeracions, fet que deixa amb molts interrogants tots els esdeveniments esportius.

Per tant, també les competicions oficials poden perillar i haver-se de suspendre definitivament. Sobre aquest aspecte la diversitat d'opinions és variada: hi ha clubs que creuen que la competició es podrà reprendre de manera normal, n'hi ha que ho veuen impossible i fins i tot ja s'estan pensant si suspendre activitats previstes per al mes de juny i juliol, i n'hi ha que creuen que la competició tornarà, però s'haurà de jugar a porta tancada o arreglar els calendaris.

I és que llançar set mesos de treball i esforç per la borda ha de ser dur, i més quan s'han fet les coses bé i els resultats acompanyaven. És el cas del Vilafant de bàsquet, on el sènior masculí de Tercera liderava el grup, i ho tenia tot de cara per recuperar la Segona Catalana quan només mancaven sis jornades per acabar la lliga. És només un exemple de la frustració, entre cometes, que han de viure els jugadors, que veuran com els èxits assolits fins al moment possiblement no serveixen per a res.

Cal contemplar també la possibilitat que els campionats s'acabin, però no comptin els ascensos ni descensos, fet que seria encara més colpidor per aquells clubs que ho han tingut tant a tocar.

Mostres de suport

Els clubs de la comarca han expressat el seu suport a les persones que lluiten a primera línia per fer front a la Covid-19. Via xarxes socials, s'han fet vídeos amb missatges de suport, s'han fet fotomuntatges com el de l'Adepaf o fins i tot s'han fet aportacions econòmiques o de material sanitari a centres hospitalaris.

D'aquesta manera, els clubs mataven dos ocells d'un tir, ja que, per un costat, mostraven el seu suport amb la causa, i, per l'altre, mantenien la seva massa social activa, junta i entretinguda, sobretot els més petits.

Malgrat que l'activitat esportiva com a tal s'ha aturat, els dirigents dels clubs, juntament amb entrenadors i delegats, continuen treballant en alguns aspectes. Per poder fer-ho amb condicions, es reuneixen a partir d'aplicacions que permeten la comunicació entre moltes persones. És probable que molts d'ells, en algun moment de les reunions, ja preparin aspectes per la temporada 2020-2021, ja que la 2019-2020 potser no es pot cloure amb els actes tradicionals de final de campanya.

I pel que fa als esportistes, la gran majoria segueixen fent exercicis a casa, o bé per indicació del club, o bé a títol personal, amb la finalitat de mantenir, entre cometes, la forma física. A les xarxes socials, s'ha popularitzat els coixinets #JoCorroACasa o # JoentrenoACasa.