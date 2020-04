L'Escales challenge del divendres ja té 322 inscrits i 1.472 euros recaptats

Pujar 1.000, 500, 250, 100 o 10 escales és el repte, anomenat Escales Challenge, que ha ideat el Club Trail Running Cap de Creus per a aquest divendres. Hi ha cinc categories de diferents distàncies perquè d'aquesta manera «tothom faci la que més li vingui de gust. És un repte fàcil, ja que a casa tothom té escales, o, si no es pot, es pot simular en una cadira o al clàssic elevador», explica el president del club, Eric Torres.

L'origen del repte va sorgir d'una de les reunions telemàtiques que fan periòdicament, i l'èxit ha estat impressionant. A les 16.30 h d'aquest dimars, ja duen més de 320 inscrits i més de 1.400 euros recaptats. «I és que nosaltres comptàvem ser uns 40 o 50, és a dir, el club i les seves famílies, no ens esperàvem aquesta bona rebuda, estem molt contents», assegura Torres.

Els més de 1.400 euros recaptats tenen l'origen en els participants, ja que cadascun fa una donació de cinc o tres euros, depenent de la categoria on s'inscrigui. «No hi haurà cap control de si la gent ho fa o no, però sí que ens agradaria que compartissin a les xarxes socials algun dels moments del repte, amb el seu dorsal per després fer-ne ressò», comenta Torres.

Trencar amb la dinàmica

La voluntat d'aquest repte és múltiple. D'una banda, «volem trencar amb la dinàmica d'aquests dies marcats pel coronavirus, que pot ser molt rutinària. D'altra banda, com que som un club esportiu, volíem proposar un repte on se sués i així millorar la forma física, i, finalment, si podíem recaptar diners, millor que millor», comenta el president del club Eric Torres.

Uns diners que seran destinats a ajudar els sanitaris de l'Institut Català de la Salut, de l'àrea de l'Alt Empordà, és a dir, els Centres d'Atenció Primària de la comarca.

El repte és divendres, «perquè cau en Setmana Santa, i tot que, ara per ara, sembla que cada dia és el mateix dia, potser tindrem més voluntaris per participar-hi», puntualitza Torres.

La logística és ben senzilla

Un dels avantatges d'organitzar i fer el repte de manera telemàtica és que la logística és més senzilla. «Podrem ser tants com sigui possible, ja que inscriure's i fer la donació és molt senzill. Al nostre web, ho trobaran tot ben explicat», matisa Torres. Que vol aclarir que «ens ha ajudat una empresa de la zona a fer totes les gestions per a la inscripció, el pagament i el dorsal».