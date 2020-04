«Ens tornarem a omplir d'il·lusió per fer el MIC a Girona molts anys més»

Ha trigat uns dies a pair-ho. No ha de ser fàcil haver de cancel·lar un torneig que ha anat creixent any rere any durant gairebé dues dècades i s'ha convertit en la gran referència, gairebé mundial, en l'àmbit de futbol base per Setmana Santa. Confinat a casa seva a les Terres de l'Ebre Juanjo Rovira accepta amb resignació i paciència l'ajornament del MIC per la pandèmia de la COVID-19. Té assumit que enguany no hi haurà MIC tot i mantenir oberta una petitíssima escletxa de poder-lo fer al setembre. Caldrà esperar un any però la 20a edició es farà a les comarques gironines, confirma Rovira mentre gestiona amb els clubs els efectes econòmics de la suspensió.



Aquests dies solien ser d'allò més atrafegats per a vostè. Se li fa estrany estar a casa tancat?

Sí. Se'm fa estrany per dos motius, pel fet d'estar a casa i també perquè eren dies que esperàvem amb molta il·lusió. Després de 19 anys amb una feinada de por per Setmana Santa ara hem d'estar aturats. És el que hi ha i cal pensar en la salut. Són les circumstàncies especials que ens toquen viure.

El MIC 2020 està ajornat o cancel·lat?

Des que la secretaria general de l'esport i les federacions ens van enviar cartes dient que s'havien de cancel·lar tots els esdeveniments esportius i va començar el confinament ho vam veure complicat. Primer vam pensar en la salut i les seguretat de les persones i vam veure clar que ho havíem de deixar estar. Tornarem el 2021. Tot i que hi hauria una petita possibilitat molt complicada, que creiem que no podrà ser, de mirar de fer alguna cosa al setembre. És difícil perquè els equips vindran de l'estiu, seran nous i, sobretot, no sabem com estarà encara la situació. Molts equips estrangers no estaran en disposició de viatjar. El més normal és que la 20a edició que havia de ser enguany sigui el 2021.

Si al final es pogués fer al setembre seria un torneig semblant o tindria una dimensió més reduïda?

Seria molt més petit. Tot i això ho veiem pràcticament impossible, perquè no sabem com estarà la cosa.

Econòmicament, quin impacte els suposa que no se celebri el MIC aquest any?

L'impacte econòmic serà molt important. Ara bé, l'únic que no es pot solucionar és la mort. La resta, amb il·lusió, confiança, sacrifici i ganes es pot resoldre. Treballarem per fer la devolució als equips que ho demanin o guardar-los el que havien pagat pel 2021. Estem valorant demanar un crèdit i tornar el màxim que podem de diners a la gent. Serà dins d'una sostenabilitat. Si no, haurem de fer un concurs de creditors.

Són més de 300 clubs de molts països i continents diferents. Com s'ho han fet per gestionar la cancel·lació?

Els hem ofert dues opcions. Tornar-los el que han pagat tret d'un tant per cent o bé guardar-los la inscripció de l'any que ve. Ens en fem càrrec d'una part.

Tenien alguna assegurança?

Sí, però cobreix situacions com aquestes.

Vostè que era l'ànima del torneig, com està emocionalment?

D'una banda, hi ha tota la il·lusió que hi posaven els participants, ajuntaments i organització i també hi ha la responsabilitat amb el tema econòmic. Pensi que ara som tots a casa amb un ERTO fent el que podem amb el teletreball. Les dificultats econòmiques són importants i hi ha despeses que no són reemborsables amb hotels i proveïdors que també estan en ERTOs. Tot i això, esperem tornar a començar amb il·lusió i continuar poder organitzant el MIC a Girona molts anys més.

Ajuntaments, hotels, estadis... Hi ha molts més afectats.

Sí. Els hotels tenien reserves que no es poden complir i els ajuntaments també en surten perjudicats. L'altre dia, el president del PAlamós assegurava que era un sotrac important per a ells que no se celebri perquè era una font d'ingressos. El sotrac és per a tothom. No serà fàcil però ara hem d'omplir-nos d'il·lusió i pensar en la pròxima edició.

Ha rebut missatges de suport d'alcaldes i resta de polítics?

Evidentment. Els primers d'assabentar-se'n van ser els alcaldes i han estat tots al nostre costat. Ens han donat el seu suport total, començant, també, pel president de la Diputació i tots els consellers.

El compromís amb les comarques gironines continua ferm?

Sí. Amb la nova legislatura política vam signar nous convenis i tenim acords amb els ajuntaments i la Diputació fins al 2023.

Hi ha MIC per estona així?

Aquyesta és la nostra il·lusió. No serà gens fàcil aixecar el cap però hem de continuar. Ho farem per poder celebrar el MIC molts anys més.