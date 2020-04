Tebas diu que es podria reprendre la Lliga el 29 de maig o 6 de juny

El president de LaLliga, Javier Tebas, es va mostrar segur que les competicions s'acabaran gràcies a l'esforç de la UEFA per moure les seves i va assegurar que els clubs espanyols no demanaran cap subvenció al Govern perquè es treballa per encarrilar el seu futur econòmic. En una trobada amb mitjans internacionals el president va repassar la situació actual del futbol a l'estat i va comentar que d'aquí a uns dies la majoria dels clubs espanyols hauran arribat a acords via ERTOs o individuals amb els seus jugadors. A més a més, malgrat assegurar que «és un debat estèril» parlar de calendari, va apuntar que la data de el 6 de juny s'ha plantejat com a possible per al reinici de la competició.

Tebas va explicar que no sap «si serà amb gent o sense gent», però que pot garantir que les competicions nacionals i europees de clubs acabaran aquesta temporada, i que la possibilitat de cancel·lar-les és «un malson» que ara mateix ni es planteja. «Es treballa en dos calendaris. Un en el qual les competicions nacionals i europees van en paral·lel, que comença el 6 de juny, i l'altre que va per blocs i en el qual primer acaben les competicions nacionals al juliol i després les europees al juliol o l'agost», va afirmar. Pel que fa a la possibilitat de cancel·lar tant les competicions nacionals com les europees, va refusar valorar aquest «malson». En l'àmbit esportiu, ni a Espanya ni a Europa, s'ha plantejat perquè encara falten setmanes per saber si això passarà», va subratllar.

Respecte a la possibilitat de jugar a porta tancada, el president de LaLliga va recalcar que «no hi haurà aficionats als estadis fins que no ho diguin les autoritats sanitàries», perquè «no és una decisió que depengui de LaLliga ni dels clubs».

Mentrestant, l'AFE i la Federació Espanyola de Futbol haurien arribat a un acord per a què, en cas que es reprengui la competició, es deixin 72 hores de descans entre partit i partit. La Lliga va desmentir que hagués demanat que fossin només 48 hores l'interval entre partits. L'assocació de futbolistes espanyols tampoc veu clar que la FIFA tingui potestat per decretar que els contractes que s'acaben el 30 de juny es perllonguin fins que s'acabi la temporada 2019-20. En aquest sentit així ho va manifestar la FIFA en un comunicat públic en què detallava que els nous contractes per al curs 2020-21 no s'haurien de fer efectius i ni entrar en vigor fins que finalitzi la temporada actual.