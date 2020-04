Mojica: «Estem ansiosos per acabar la lliga i complir l'objectiu»

Confinat a casa pel coronavirus, l'internacional colombià del Girona Johan Mojica ha reconegut que els jugadors estan «ansiosos per poder acabar la lliga» i «complir l'objectiu» que no és cap altre que «posar a l'equip i a la ciutat, de nou on es mereix».

Mojica, en una entrevista amb aficionats realitzada des del perfil d'Instagram de l'entitat de Montilivi, ha recomanat a tothom «seguir a casa, no sortir i seguir totes les recomanacions». «És una situació especial. Única. Perquè mai s'havia viscut una cosa així», ha afegit el carriler de Cali abans d'explicar que «tracto de portar-ho amb tranquil·litat, amb normalitat. Crec que el que em permet portar-ho amb aquesta normalitat, amb aquesta tranquil·litat, és poder estar fent diverses coses al dia».

Es refereix el colombià als deures de preparació que li imposen des del club, a la comunicació amb la família i a arreglar la seva casa. «Però també em dóna temps a jugar a la PlayStation amb els meus companys i a veure molts detalls, moltes coses, que amb la rutina del dia a dia no perceps ni valores», ha explicat. «Malgrat l'especial que és aquest moment, ho porto bastant bé. Gràcies a Déu. Perquè hi ha altres persones que no ho estan passant bé, amb familiars o coneguts contagiats», ha lamentat el 3 del Girona.

Segueix exercitant-se des de casa perquè «la intenció és poder mantenir al màxim la part física, el to muscular» i ha aprofitat la trobada amb els aficionats per «enviar-li una forta abraçada a la gent que està passant per aquesta greu situació, en especial a la gent de Colòmbia i a la de Catalunya, on la situació és prou delicada».

Mojica, un fix als onzes d'un Girona que aspira a tornar per la via ràpida a la màxima categoria del futbol espanyol, ha admès, també, que «aquests dies de quarantena» li han fet recordar molt als seus inicis. «M'han portat a les arrels, a quan era un nen. Als temps en què jugava amb els meus amics al barri. Als dies en què vaig començar el camí que m'ha portat fins aquí», ha dit.

«Tinc 27 anys, però segueixo sent aquell nen senzill amb desitjos ardents, amb gana. I em sento molt feliç de continuar sent-ho. Estic molt content de tot el que he fet. De tota la meva carrera. D'estar jugant a Europa», ha admès.

Però també Mojica se sent orgullós per representar el seu país. «És una cosa magnífica. Sempre vaig somiar amb això, però mai vaig imaginar que podria fer-ho realitat. Vaig arribar amb 20 anys i em va costar una miqueta perquè vaig arribar sol, però va sortir bé. Crec que ho he fet bé. Que vaig aprofitar la meva oportunitat de donar el salt. Ja porto set anys aquí, a Espanya, i tres al Girona. i estic molt content», ha insistit.

«Per arribar a aconseguir coses importants és clau la disciplina. Pots tenir el talent, però el que fa que et mantinguis en l'alt rendiment o no és la disciplina», ha dit el jugador nascut a Cali.

Sempre alegre i somrient, Mojica també ha apuntat que el que més troba a faltar de Colòmbia és la seva família. «Em fan molta falta. En aquests moments sento bastant la seva absència. Però estan tots bé. Gràcies a Déu. També estan vivint el tema del virus allà; acatant totes les normes que s'han posat perquè hi hagi el mínim de contagiats possible».

«Trobo a faltar, també, el menjar. El clima. I l'alegria en les persones», ha afegit el jugador sud-americà, que ha respost a les preguntes just davant d'una fotografia d'un instant del tram final de la trobada dels vuitens de final de la Copa del Món del 2018 entre Colòmbia i la selecció anglesa.

«És del minut 117. Em diu molt aquesta foto. Em diu que he de lluitar fins al final. Sempre. Que tot es guanya a força de fer feina», ha sentenciat Mojica.