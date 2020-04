La UEFA nega que hi hagi terminis per acabar la Lliga de Campions

La UEFA va desmentir ahir haver posat el 3 d'agost com a data límit per disputar la final de la Champions, que de moment està suspesa per la pandèmia del coronavirus. Després que el mitjà alemany ZDF publiqués la notícia arran d'una entrevista amb el president Aleksander Ceferin, la UEFA va dir que «això no és veritat». «Estem analitzant totes les opcions per completar les temporades domèstiques i europees. Mai hem establert dates exactes», afegia.