L'AFE critica LaLliga per promoure ERTOs

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va emetre ahir un comunicat, després de reunir-se amb els capitans dels equips de Primera i Segona Divisió. Des del sindicat, es va manifestar que els futbolistes no tornaran a trepitjar un terreny de joc «fins que les autoritats sanitàries ho creguin oportú» perquè «la salut està per sobre de tot». És per això que «s'exigeix la màxima seguretat, tant per a ells com per als seus familiars i la resta de gent que envolta el món de l'esport».

A més a més, l'AFE va ser crítica amb LaLliga per haver sol·licitat als clubs l'aplicació d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs). Una decisió que no s'entén, ja que els mateixos futbolistes van oferir-se a rebaixar-se el sou: «No entenen l'ERTO. Són conscients de la situació actual del país i estan negociant amb els seus propis clubs». Els futbolistes de LaLliga Santander i LaLliga SmartBank van lamentar que l'entitat presidida per Javier Tebas doni suport als ERTOs en els clubs espanyols, quan sempre ha presumit de la seva «ben sanejada economia» i han remarcat que no permetran que «es deixin de garantir» els seus «drets laborals». Així doncs, no tornaran a la competició fins que hi hagi «una decisió de les autoritats» i si és necessari presentaran «una iniciativa al Congrés dels Diputats».



Tebas respon

El president de LaLliga, Javier Tebas, no va trigar a respondre el comunicat de l'AFE a través de Twitter. «Els jugadors del Barça, Betis, Atlètic, Saragossa, Osasuna i altres entenen que el control econòmic de LaLliga no té res a veure amb els efectes econòmics del COVID-19. I un ERTO és un instrument legal previst si la teva activitat es redueix per força major», va dir respecte a la polèmica d'aplicar o no els ERTOs.