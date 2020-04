Iker Casillas va suggerir que la temporada, ajornada per la pandèmia del coronavirus, podria reprendre's d'aquí a «3 o 4 mesos» i acabar-la al desembre, jugant la competició en «any natural» per adaptar-se al Mundial de Qatar 2022. El president de La Lliga, Javier Tebas, va respondre que «començar amb any natural suposa perdre una temporada i milers de milions d'euros».