Balastegui «Al principi em vaig angoixar i vaig perdre la motivació»

L'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio fins al 2021 ha sigut la decisió més prudent i necessària davant la crisi del coronavirus. Ara bé, tot i entendre-ho, per a alguns esportistes la decisió del COI ha sigut un cop dur. Sobretot, per als més joves i els que s'estrenaven com a olímpics. És el cas del lladonenc Manel Balastegui. El palista del CN Banyoles va classificar-se el passat 29 d'agost al Mundial de rem en doble scull d'Àustria, juntament amb el gallec Rodrigo Conde. Però, igual que ho fa amb tot, la pandèmia del COVID-19 va frustrar el somni de la parella Balastegui-Conde, que haurà d'esperar fins a l'estiu vinent per debutar.

«Eren els nostres primers Jocs Olímpics. Teníem moltes ganes de remar-los i competir. Quan vam rebre la notícia de l'ajornament, primer ens vam angoixar i vam perdre un xic la motivació per seguir entrenant, però ara que ja tenim les noves dates estem molt més contents i centrats», explica Balastegui. Amb 20 anys, «em costa acceptar-ho, però els estic esperant ansiós per demostrar el que estem treballant».

Des de fa uns anys, Balastegui va marxar de Lladó per poder dedicar-se al rem. Actualment, viu en un pis a Banyoles amb tres companys més de la selecció espanyola, i Conde n'és un. «Estem esperant que passi el confinament per veure com continuem la temporada, si seguim entrenant junts o cadascú ho pot fer a casa amb les seves famílies», diu.



Remar en la mateixa direcció

Un vídeo de Balastegui i Conde entrenant al menjador va fer-se viral fa un parell de setmanes: «El 80% de la temporada fem càrrega». Per a Balastegui, el rem «t'aporta molt treball en equip perquè has d'estar sempre sincronitzat amb els teus companys i saber com pensen». En aquest sentit, ha coincidit amb el millor company d'aventures: Rodrigo Conde. Amb 20 i 22 anys, han fet història sent la parella més jove i inexperta de la prova. I, per tant, un any més de preparació i competició serà positiu per continuar remant en la mateixa direcció per progressar. «Amb en Rodri portem 2 anys remant junts. És un gran amic i un bon company. Per aconseguir una gran parella el treball en equip és clau, però també la confiança», assegura.