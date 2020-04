És possible fer un Ironman des de casa?

an Frodeno té un repte entre cella i cella. El vol complir, per més difícil que sembli. L'alemany, triple campió del món de la modalitat Ironman i medalla d'or als Jocs Olímpics de Pequín, celebrats el 2008, s'ha proposat córrer la distància completa d'aquesta modalitat. Ho vol fer ara, en ple confinament. Com? Sense sortir de casa seva, domicili que té a la ciutat de Girona. L'objectiu, el de recaptar fons contra el coronavirus. Així ho anunciava fa pocs dies a través de les xarxes socials.

«La gent em diu que, per favor, no intenti quelcom així. Però jo els repeteixo que vull nedar 3,8 quilòmetres, recórrer 180 quilòmetres en bicicleta i córrer una marató», va escriure Frodeno en un dels seus perfils públics. Afegia el tricampió d'Ironman a Hawaii (2015, 2016 i 2019) que la intenció és aconseguir-ho «entre l'aurora i el capvespre».

Com s'ho farà? Ho té tot estudiat. La natació la cobrirà nedant a la piscina de casa seva, que disposa de corrent en contra. Disposa també d'una bicicleta estàtica, mentre que la marató la cobrirà corrents al damunt de la seva cinta d'entrenament.

Tot plegat es podrà seguir en rigurós directe a través de les xarxes socials. Frodeno està decidit a donar els possibles ingressos que obtingui a diversos patrocinadors que tinguin com a objectiu lluitar contra el coronavirus. «Sona a cosa extraordinària. Un Ironman sempre té quelcom extraordinari. Però el que realment és especial és el que està fent la gent aquí a Espanya, també a Alemanya i a tot el món en els sistemes de salut», subratlla el triatleta.

Frodeno convida els seus seguidors que es quedin a casa seva, però procurin mantenir-se en forma, encara que recomana no seguir l'exemple del seu Ironman casolà. L'alemany viu amb la seva família a Girona i està afectat per les restriccions que hi ha a al país degut a la COVID-19, per la qual cosa que no es pot entrenar amb normalitat. Als seus 39 anys encara no pensa a retirar-se i fa poc va assegurar que aspira a seguir sent part de l'elit mundial durant els propers tres anys.