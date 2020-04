Biel Ribas ja no és futbolista del Fuenlabrada. El porter balear ha arribat a una entesa amb la directiva del club, aquest any a la Segona Divisió A, perquè el seu contracte sigui rescindit de manera automàtica. Ribas no ha acceptat la proposta del president de l'entitat, Jonathan Praena, qui garantia el salari íntegre dels jugadors a canvi d'acabar la temporada, encara que aquesta s'allargués més enllà del 30 de juny.