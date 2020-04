Núria Martínez: «És la temporada més surrealista que he viscut mai»

La base de l'Spar Citylift Girona Núria Martínez explicava ahir en una entrevista als mitjans del club que l'actual està sent la temporada «més rara i surrealista» que ha viscut durant la seva carrera professional. «En els 20 anys que porto jugant a aquest esport aquesta és la temporada més estranya i més surrealista que he viscut, començant per una greu lesió (va patir un arrencament de músculs isquiotibials), que mai n'havia patit cap d'aquest tipus, continuant amb la inundació del pavelló municipal de Fontajau arran del temporal Gloria i acabant amb la crisi que ha provocat el coronavirus». «Espero que la situació s'estabilitzi com més aviat millor».

A l'espera de saber si es reprèn la Lliga Femenina Endesa, en què l'Uni aspira a revalidar el títol aconseguit la temporada passada, o si es cancel·la definitivament, tal com s'ha fet amb les competicions europees, Martínez segueix entrenant-se a casa, com la resta de les seves companyes. «Mantenir la forma física està resultant bastant complicat. A casa tenim espai per fer exercici, però no és el mateix que estar en una dinàmica d'equip, amb les rutines diàries i podent entrenar amb altres jugadores. Ho trobo moltíssim a faltar», assenyala la jugadora maresmenca, que admet que «la forma es perd» i, encara que s'intenti mantenir el to físic, «no és el mateix».

Durant aquests dies de confinament, Martínez reconeix que està en contacte amb moltes de les companyes que ha anat fent durant la seva carrera. «Estem en contacte amb les companyes d'equip i amb amigues amb les que hem anat coincidint durant tots aquests anys com a professionals per saber com estan elles i les seves famílies. Tots necessitem una mica de reforç anímic aquestes setmanes. I de comunicació. perquè tots estem passant pel mateix i hem d'intentar superar-ho de la millor manera possible», va concloure.