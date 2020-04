LaLliga defensa els ERTOs i insta els clubs de Primera i Segona a presentar-los

LaLliga ho té clar. La seva Comissió Delegada va instar ahir tots els seus clubs professionals, aquells que militen tant a Primera com també a la Segona Divisió A, a presentar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) «per causa de força major» amb l'objectiu inequívoc d'afrontar la situació que ha provocat l'expansió de la pandèmia de la COVID-19 i impulsar així una futura recuperació econòmica. Així ho informava la patronal mitjançant un comunicat.

Un cop analitzades les actuals circumstàncies del sector, la Comissió Delegada de LaLliga, la mateixa que va admetre que les converses per arribar a una entesa amb l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) estan molt distants a hores d'ara, entén que s'ha arribat a un punt en què és «necessari adoptar mesures a la vista de la greu crisi econòmica que la COVID-19 està causant a la indústria del futbol espanyol». És per això mateix que l'organ insta que «en un exercici de responsabilitat» per preservar el sector, els clubs de Primera i Segona A inicïin els ERTOs de reducció de jornada «per causa de força major» i que ho facin «habilitats pel Govern com a mecanisme excepcional per evitar i minvar l'impacte negatiu que la COVID-19 està produint al sector, i poder així garantir la seva posterior recuperació».



Reducció de sous a l'Osasuna

L'Osasuna va anunciar ahir que ha arribat a un acord amb la seva plantilla i cos tècnic perquè s'apliqui una rebaixa del 20 per cent dels seus salaris sempre i quan la temporada no es pugui acabar. Una mesura similar a la que fa poc iniciava el Betis, amb una reducció del quinze per cent del sou. A Primera, clubs com l'Atlètic, Barça, Espanyol i Alabès han apostat pels ERTO. Mesura que a Segona han triat el Las Palmas, Saragossa, Racing i Ponferradina.