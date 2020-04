Aconsellen reobrir el Camp Nou a la tardor

L'investigador Oriol Mitjà, metge especialista en medicina interna i malalties infeccioses, va dir ahir en una entrevista a RAC1 que aconsella no tornar a obrir el Camp Nou fins a la tardor, a causa de la pandèmia del coronavirus. «El confinament és l'única capacitat de controlar el virus, mentre no hi hagi mesures farmacològiques», va dir. Mitjà va destacar la importància de no tenir pressa per reprendre els esdeveniments esportius per no revifar la pandèmia quan s'estiguin reduint els positius per COVID-19 i, per tant, no està d'acord amb les dates de represa amb les quals treballen algunes competicions i lligues.



Mantenir el distanciament

En una extensa entrevista per conèixer l'estat de la qüestió de la pandèmia pel coronavirus, Oriol Mitjà, associat a l'hospital Can Ruti de Badalona (Barcelonès), va insistir a mantenir «les mesures de distanciament social» entre la població i anar apostant a mig termini per tenir certa permissibilitat en el desconfinament. Això, però, Mitjà va remarcar que cal fer-ho molt lentament per evitar un nou repunt de contagis per coronavirus.