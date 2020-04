L'ACB va anunciar ahir, després de reunir-se amb les 18 entitats que la conformen, que deixa sense efecte el 24 d'abril com a data per al retorn de la competició de la Lliga Endesa, suspesa per la pandèmia de coronavirus. L'ACB afegeix que analitzarà durant les pròximes setmanes l'evolució de la crisi sanitària per prendre decisions. D'aquesta manera, la competició queda suspesa indefinidament.