La Lliga envia als clubs un protocol per a la represa dels entrenaments

Continua la incertesa total pel que fa a les competicions de futbol. Tant les professionals com les de més avall de Segona A, totes aturades per culpa de la pandèmia del coronavirus. Tanmateix, des de LaLliga la intenció és que es puguin acabar les temporades, com a mínim de Primera i Segona A, i treballa en aquesta direcció. Així, segons va revelar la Cope, la patronal hauria començat a enviar a alguns clubs un protocol de 19 pàgines amb instruccions directes de com s'ha de preparar el retorn a l'activitat física. Aquest esborrany detalla que caldria fer una pretemporada d'uns quinze dies abans que es comencessin a jugar partits. A més a més, dona instruccions per evitar nous casos d'infeccions durant el retorn als entrenaments. Així, ha dissenyat un pla pel qual la pretemporada començaria amb sessions individualitzades, després per parelles i més endavant en grups de 8 futbolistes. A més a més, 72 hores abans de tornar a la competició, el protocol que ha plantejat LaLliga contempla proves per detectar possibles positius de COVID-19 a jugadors, membres del cos tècnic i familiars més directres.

D'altra banda, el Saragossa,el Racing de Santander i el Ponferradina van anunciar que presentaran ERTOs als seus treballadors, jugadors inclosos.