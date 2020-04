«La Federació té un problema perquè triï el desenllaç que triï no serà just per a tothom»

L'últim partit que va disputar el Palamós, tercer classificat de Primera Catalana i amb opcions reals d'ascens, va ser el diumenge 8 de març al camp del Sabadell Nord. El resultat, abans que esclatés la crisi provocada pel coronavirus, que ho ha deixat tot paralitzat, un 0-4 il·lusionant, que disparava les opcions de l'equip a la part alta. Pocs dies després, la Federació Catalana de Futbol obligava a suspendre la competició com a mesura de prevenció. Durant el confinament, el president del club, Patxi Otamendi, demana «salut i paciència» per superar una situació que «deixa el futbol i l'esport en un segon terme».



Com porta el confinament?

En l'àmbit personal, bé. Familiar, també. Una mica carregats d'estar tantes hores junts perquè no hi estàvem acostumats. Fem activitats plegats i amb aquells familiars que no ens veiem intentem mantenir el contacte a través del telèfon mòbil.

Quina és la situació actual del club i quin missatge s'ha traslladat a la plantilla?

Un dia abans que es decretés el confinament vam explicar als jugadors que tots érem conscients de la situació i que entre tots la tiraríem endavant. Estem segurs que ens en sortirem i els jugadors, com a bons professionals, disposen d'un pla específic d'entrenament per si es torna a jugar de nou. Els hem dit que estiguin tots tranquils. Quan això acabi, ens asseurem i veurem què es pot fer i què no.

En termes econòmics, aquesta crisi com afecta el Palamós?

Si els equips de Primera i de la Champions estan fent retallades, imagini's què suposa aquesta crisi per a un club modest com ho és el nostre! En condicions normals costa moltíssim generar ingressos a Primera Catalana. Ara, molt més perquè els patrocinadors quedaran fora de combat. Com és normal, a tots ens costarà aixecar-nos. Ara s'apropava el MIC, que representava una partida molt important per al club. S'ha cancel·lat, la qual cosa repercutirà directament en el nostre pressupost. Entre tots caldrà arribar a un acord perquè és un tema que ens supera.

El futbol modest quedarà tocat de mort?

Evidentment que sí. Al futbol modest, l'esponsorització representa partides molt importants i acabarà repercutint perquè no tenim gaire més marge de maniobra. Arriben temps complicats a tots nivells i quan tot això passi, si no poden ser deu, seran cinc. Caldrà que tot es situï altre cop perquè penso que els números que s'estaven movent a Primera Catalana no eren gaire racionals.

La lliga s'hauria d'acabar tal com està o s'ha de reprendre quan sigui possible?

Si s'opta per acabar-la tal com està ara, el Palamós no arribarà on volia arribar. No sé què seria el més just perquè es decideixi una cosa o l'altra, és difícil que hi hagi justícia per a tots. Una competició inacabada no es pot donar com a bona i posar partits de pressa i corrents els dimecres i els diumenges també ho trobo difícil. Crec que la Federació té ara un problema complicat per resoldre perquè faci el que faci no serà del tot just. Però crec que ara mateix tot això passa a un segon pla perquè la prioritat és fer que aquesta situació passi el més aviat possible, que la gent es recuperi, que tornem a la normalitat i ho fem amb comprensió i paciència anant tots a una.