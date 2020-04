El CA Ventalló no para de créixer malgrat ser un club amb pocs recursos

A Ventalló entrena el Club Atletisme Ventalló, i no ho fa en una pista com déu mana, sinó que ho ha de fer al camp de futbol de gespa natural. «Quan ho senten, tothom es posa les mans al cap, però malgrat tot, estem bé», explica la coordinadora del club, Elena Poquet. Els atletes provenen dels pobles del voltant i de la comarca, motiu pel qual són molt rellevants les activitats extraescolars que fan a les quatre escoles: «És la manera que s'enganxin a l'esport i després vinguin a Ventalló, on l'espai és molt millor», comenta la coordinadora Elena Poquet.

El club es desplaça fins a les dues escoles de l'Escala, la de l'Armentera, i com a novetat d'enguany, a la de Sant Pere Pescador. I és que l'origen del CAV també va ser una extraescolar, en aquest cas, a l'escola de Ventalló. De mica en mica, el projecte s'ha fet gran.

Poquet defineix l'atletisme que practiquen, amb certa ironia, com a atletisme de cros, ja que també aprofiten els rierols i camins que tenen al voltant per entrenar, malgrat que es dediquen bàsicament a proves de velocitat i tanques a la pista. «Per als més petits, que entrenen de dia, la gespa natural és molt agradable, però per als més grans, no és la millor opció», apunta Poquet.

La mainada de fa uns anys, però, s'ha fet gran i ja n'hi ha que han arribat a participar en campionats de Catalunya, d'Espanya i Internacionals. Per tant, «sabem que tenir una pista és impossible, però alguna millora no ens aniria malament, ni que fossin dues rectes de 150 metres amb tres carrils cadascuna, per tenir alguna cosa més», expressa la coordinadora. D'aquesta manera es podria donar resposta als atletes que fan l'esforç, «per exemple, n'hi ha que renuncien a anar a estudiar a Barcelona per seguir entrenant amb el grup i els de sempre», diu la coordinadora.

A alguns del total de 130 atletes del club, 60 dels quals pertanyen a les extraescolars, ara els tocava viure una etapa intensa, amb diversos campionats. Malgrat que el club ja ha obtingut alguna medalla en l'absolut o en sub-18, era el moment de demostrar el treball de tot l'any. Per exemple, quedaven alguns certàmens de pista coberta, com és el cas de cinc nois que havien de participar en els Campionats d'Espanya cadet, a Madrid, que es van suspendre amb motiu de la crisi del coronavirus.

«Ens sap greu, sobretot per aquells que tenien la mínima i no podran competir. Per als joves amb tantes ganes d'esbargir-se ha de ser dur viure aquests dies», explica Elena Poquet. «Al principi va costar de creure, però de mica en mica ens en fem la idea. Per exemple, per als nois que havien d'anar a Madrid ja quasi havíem agafat els hotels pel cap de setmana del 15 i 16 de març. Els va anar de ben poc que els poden disputar», afegeix Poquet.



Suport institucional limitat

Ventalló és un poble petit, i per tant, pot ajudar poc al Club Atletisme Ventalló. El suport de la Diputació depèn del nombre de socis, motiu pel qual la xifra «tampoc no és gaire elevada. Ara n'ha sortit un a altra en funció dels atletes que envies a campionats, que si fa no fa té el mateix valor que l'altra», diu Poquet. També argumenta que «si fóssim d'una altra localitat (ja no parlo de Barcelona), potser tindríem més ajuda econòmica». Optar a infraestructures que suposen cap a 200.000 euros és «totalment impossible». I que afegeix que «perquè et donin aquests 1.000 euros has de justificar que te n'has gastat 4.000, així que tampoc hi guanyem gaire».

Per aquest motiu, es va plantejar canviar la seu i traslladar-se a l'Escala, «però no ens vam acabar d'entendre, i d'alguna manera havíem de tornar a començar de zero; després de dotze anys de lluitar pel club, vam declinar aquesta opció», explica la coordinadora Elena Poquet.

En conseqüència, els pares dels diferents atletes han de pagar de la seva butxaca certs conceptes. «És a dir, el club pot cobrir els seus costos habituals gràcies a les quotes, i el material que necessitem l'obtenim gràcies a les ajudes econòmiques, també de diferents empreses locals», puntualitza. Però el que el CAV no pot cobrir són els costos dels campionats, «que van a càrrec dels pares. Fàcilment suposen uns 250 euros, per exemple, els que havien d'anar a Madrid un cap de setmana», remarca Poquet.

La valoració final de Poquet és que «fem més del que podíem esperar fa uns anys. Estem molt contents». Ara bé, «quan anem a campionats ens diuen que som els del camp de futbol, i si mai el deixem, potser no tindrem tants èxits, però sí que penso que per evolució –no per queixa– ens tocaria alguna millora», expressa Poquet, que fa 12 anys que coordina el club.

La coordinadora acaba reiterant que «estem bé», que l'inconvenient de ser de Ventalló també té molts avantatges, ja que «tenim llibertat de moviment per anar a entrenar sempre que volem i adaptar els horaris, fet que a altres municipis no passaria o seria més complicat de trobar».