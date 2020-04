La UEFA decideix ajornar totes les competicions europees fins a nou avís

El comitè executiu de la UEFA es va reunir ahir telemàticament amb els secretaris generals de les 55 federacions per analitzar la situació generada per la pandèmia del coronavirus. De decisions clares, ben poques, per no dir cap, en van sortir de la cimera. La UEFA va confirmar l'ajornament sense data de tots els partits de seleccions nacionals que havien de jugar-se al juny i que cediran a les lligues aquesta finestra internacional perquè es puguin completar les competicions de lliga. Aquest ajornament inclou els partits de les eliminatòries de classificació per a l'Eurocopa 2020 i per a l'Europeu femení del 2021.

A més a més i malgrat que es van presentar diverses possibilitats per a les competicions de clubs de la UEFA, interrompudes des de mitjans de març, no es va prendre cap decisió al respecte davant la incertesa sobre quan es podrà tornar a jugar. Les finals estaven previstes per al 30 de maig a Istanbul la primera i tres dies abans, el 27, a Gdansk (Polònia) la segona. Tampoc es descarta per a la seva resolució el format de final a quatre. No obstant això, no hi ha res definit. També està pendent la final de la Champions femenina que anava a ser el 24 de maig a Viena.

Després de l'ajornament de l'Eurocopa a 2022 hi hauria la possibilitat de reprendre la temporada a finals de juny o començaments de juliol, cosa que podria prolongar-la fins a l'agost, plantejament condicionat a la situació sanitària de cada país davant la pandèmia del coronavirus, segons federacions participants.

Pel que fa a les competicions de categories inferiors, l'executiu va resoldre cancel·lar les fases finals de l'Europeu sub-17 masculí, previst per al maig, i de l'Europeu femení sub-19, fixat per al juliol. La fase final de l'Europeu femení sub-17, que és classificatori per al Mundial de la categoria, que es jugaria al maig, queda ajornada fins a nou avís, el mateix que la de l'Europeu sub-19 masculí, que dona accés també a la cita universal de la categoria, que s'havia de disputar al juliol. La fase final de la Lliga de Campions de futbol sala també està ajornada fins que es resolgui aquesta situació.

Afegeix la UEFA que les dates de totes les competicions de clubs de la UEFA 2020-21 queden també ajornades fins a noves indicacions i establirà nous terminis en el moment oportú en particular pel que fa al procés d'admissió i inscripció de jugadors. Aquí hi inclou el Campionat d'Europa femení i l'Europeu sub-21 que s'havien de celebrar l'any que ve. El primer estava programat de l'11 de juliol a l'1 d'agost de 2021 a Anglaterra i el segon, del 13 a l 27 de juny també de 2021 a Hongria i Eslovènia.