Marc Gasol: «Tant de bo un futur amb el Bàsquet Girona jugant a l'ACB»

Pel ser el primer cop que Marc Gasol es connectava a un directe d'Instagram, va superar la prova amb nota. El president del Bàsquet Girona va ser ahir el plat fort de Converses des de casa, la iniciativa que ha engegat el club per passar el confinament de la millor manera possible sense desconnectar del bàsquet. Durant gairebé una hora, Marc Gasol va obrir-se per respondre tota mena de qüestions formulades pels usuaris i també va deixar algun titular com, per exemple, que el seu germà Pau Gasol és el vicepresident de l'entitat gironina. «Poca gent ho sap, però el Pau segueix molt l'equip i sempre m'envia fotos mentre mira els partits. Aporta molt des de fora», va confessar.

Després de jugar un partit contra l'Utah Jazz i que Rudy Gobert donés positiu per coronavirus posteriorment, el jugador del Toronto Raptors està en quarantena tot i que tota la plantilla va donar negatiu a les proves. «Soc a casa, confinat amb la meva família com tothom. Tant les persones com els equips hem de tenir paciència. És una situació atípica que només podem superar quedant-nos a casa», va expressar. Aprofitant que té més temps lliure, Marc Gasol va parlar sobre tot -o bona part- del que més de 200 persones li van demanar. Des del Bàsquet Girona o el Raptors, la seva experiència com a esportista, fins a la seva part més personal. Respecte a l'entitat que presideix, Gasol no va poder aportar gaire cosa: «Seguim tots a l'expectativa. La FEB ha prorrogat tres setmanes més la decisió perquè afectarà i tindrà impacte sobre molts equips i competicions. Hem d'esperar, però sent segons firmo que els dos primers pugin».

També va repassar el projecte del club amb l'objectiu que «el bàsquet a Girona es visqui amb família». «Intentem que sigui una activitat familiar i que tothom pugui disfrutar. El club cada cop creix més i els pilars es van fent més grans. Començant pels equips de base, hem aconseguit tenir un referent a LEB Plata que representa els nostres valors i ADN. Hi ha un grup de gent molt maco. Tant de bo un futur amb el Bàsquet Girona a l'ACB», va afegir.

El retorn a Fontajau

Marc Gasol mai ha amagat que Girona sempre tindrà un lloc especial al seu cor ni que té el desig de retirar-se a Fontajau: «La meva àvia per part de pare és gironina i sempre he tingut un fort lligam amb la ciutat. Passejar pel Barri Vell a primera hora del matí quan encara no hi ha ningú no té preu. Guardo molts bons records de la meva època com a jugador». El president del Bàsquet Girona, que «des de la distància» no es perd cap dels partits, va dir que «no sé ni quan ni com, però m'agradaria tornar a Fontajau a jugar». Rememorant l'èxti que va tenir el partit de les estrelles Pau vs. Marc, no va descartar tornar-ne a organitzar un altre. «Ens agradaria que n'hi hagués un altre perquè va ser molt especial gaudir d'aquell espectacle a Girona, tot i que el Pau cada cop salta menys i jo també», bromejava. El que té ben clar és que «vull jugar el meu últim partit a Fontajau i espero fer-ho amb algun dels jugadors que hi ha ara al primer equip». De la plantilla, va mencionar Antonio Hester, que «no he pogut coincidir amb ell, però el 'tio' juga molt bé» i Robert Cosialls, que «l'últim mes ha sigut molt bo per a ell».

De moment, encara s'haurà d'esperar per viure la retirada de Marc Gasol a Girona. Guanyador de l'anell de l'NBA la temporada passada, el dels Raptors va assegurar que «anem molt bé i juguem un bàsquet molt vistós i dinàmic perquè en atac tenim llibertat, un factor que ens fa disfrutar moltíssim a la pista». Després de passar bona part de la seva carrera als Memphis Grizzlies -on va fitxar procedent de l'Akasvayu-, «arribar a Toronto no era un desig, però a vegades el que un no espera es converteix en una oportunitat». També va afirmar que li fa «il·lusió disputar els Jocs».