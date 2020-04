Kilian Jornet dona un ensurt als seus seguidors i al món del trail running

El corredor de muntanya i esquiador Kilian Jornet ha anunciat aquest dimecres que deixa el trail running per a dedicar-se a la pesca, ja que necessita "repòs i estar sol". Donava un ensurt a molts dels seus seguidors, però només es tractava d'una broma en el connegut com 'April Fools' Day', el Dia dels Innocents en molts països que se celebra el primer d'abril.

"He estat corrent molts anys per tot el món i ha estat molt divertit, però necessitava una mica de calma, de descans i d'estar sol, així que he trobat l'activitat perfecta per fer-ho", assegura en un vídeo publicat per ell i per Salomon en el qual se'l veu anant a pescar.

Per la seriositat de Jornet, que ho explica amb gran credibilitat, molts han 'picat l'ham' que Jornet deixava el trail running, on és un dels millors de la història, per a dedicar-se a la pesca de la mà de Salomon, presentant una canya S-Lab "especial" per a ell, sent "lleugera".

"He estat amb Salomon els últims 15 anys així que confio en ells, de debò, i m'han seguit en totes les meves aventures. Especialment, tenen un gran servei en esquís, en bastons, així que, per què no provar les canyes?", segueix el de la Cerdanya.

"No necessitem gaire res per a ser feliços", va assegurar un Kilian que apareix en el vídeo anant a pescar en un paratge nevat. Per part seva, l'equip de màrqueting de Salomon es tira a l'aigua presentant aquesta hipotètica canya de pescar especialitzada i centrada en l'atleta de muntanya.

"He corregut més de 15 anys, ha estat un gran plaer competir amb tan grans atletes i connectar amb gent del trail running. Mai vaig imaginar on em portaria. Però és temps de relaxar-me. Serà estrany per a la gent imaginar-me assegut al final d'un moll amb la meva canya de pescar, però és un canvi benvingut", va apuntar Jornet en el seu compte d'Instagram seguint amb la broma.

"El peix no et demana 'selfies' o espera que jo trenqui algun rècord, només vol provar el cuc al final del fil, i aquesta simplicitat ha estat bona per a mi després de tant anys d'anar tan ràpid com fos possible. Gràcies a tots pel vostre suport durant aquests anys", va concloure.