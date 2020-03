Tòquio 2020 manté les dates a l'estiu de l'any que ve dels Jocs Olímpics i Paralímpics

Els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 se celebraran finalment del 23 de juliol al 8 d'agost de l'any 2021, mentre que els Jocs Paralímpics seran del 24 d'agost al 5 de setembre, segons va confirmar ahir al matí el Comitè Olímpic Internacional (COI).

D'aquesta manera, el Comitè Organitzador de l'esdeveniment manté pràcticament les mateixes dates previstes per a aquest 2020, ajornades finalment per l'amenaça del coronavirus, i se seguiran celebrant a l'estiu. Si no hagués succeït cap contratemps i mantenint les dates inicials, els Jocs Olímpics haurien estat del 24 de juliol al 9 d'agost i els Paralímpics, del 25 d'agost al 6 de setembre d'aquest mateix any. Aquest anunci, produït una setmana després que s'acordés l'ajornament per un any dels dos esdeveniments, acaba amb el debat que s'havia generat davant la possibilitat de traslladar-los a la primavera de 2021. A l'hora de fixar la nova data s'ha tingut en compte «protegir la salut dels atletes i tots els involucrats, i per donar suport a la contenció del virus COVID-19; mantenir els interessos dels atletes i de l'esport olímpic, i el calendari esportiu internacional global». Així ho va transmetre el COI en un comunicat.