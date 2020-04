Palamós suspèn i ajorna un bon grapat d'activitats esportives

L'agenda esportiva de Palamós gaudeix d'una bona salut i tot l'any es troba força atapeïda d'activitats. En aquesta època de confinament a causa de la pandèmia del coronavirus tampoc n'era una excepció. La població s'ha guanyat a pols i s'ha fet seu el lema «Palamós, paradís de l'esport» gràcies a la nombrosa presència de clubs i entitats esportives existents i sobretot de ciutadans i ciutadanes que practiquen esport. Però aquests dies d'obligada estada a casa, equipaments com l'estadi municipal, el pavelló, la zona esportiva Josep Massot i Sais, la Nau dels 50 metres, la piscina mancomunada o els pavellons escolars, es troben buits d'esportistes.

En aquest sentit, un munt d'activitats i competicions esportives s'han vist suspeses o ajornades. El primer acte afectat va ser la presentació dels equips de futbol base de la FE Palamós i tot seguit s'han suspès el MIC de futbol i bàsquet, el campus de tecnificació de patinatge, el campus de bàsquet del CE Palamós i la Copa Palamós de futbol 7 de la FE Palamós. D'altra banda, s'ajornen l'assemblea i la festa anual de la Penya Barcelonista de Palamós, el Rally Històrics, la cursa Swim Run Costa Brava i l'Oncoextrem. Per últim, les 12 hores de bàsquet que organitza el col·legi La Salle resten pendents de decisió.



La valoració del consistori

El regidor d'Esports de l'Ajuntament, Joan Barba, admet que «per als clubs i entitats és una situació molt difícil perquè no sabem quant durarà i si podran acabar o no totes les activitats». A més a més, afegeix que «algunes entitats tenien previst fer unes activitats que significaven rebre una sèrie d'ingressos que ajudaven la seva economia».

Així mateix explica que «en aquests moments estem valorant les puntuacions per donar les subvencions a les entitats que es fa per concurrència competitiva i tenim en compte els esportistes que tenen, les activitats que realitzen...». Segons Joan Barba, «l'Ajuntament no rebaixarà cap subvenció encara que hagi passat això, sinó que valorarem què fan i se'ls hi donarà la corresponent puntuació». Barba és soci i també va ser directiu i president del Palamós. Qüestionat per com s'hauria de finalitzar la lliga de la Primera Catalana, on hi milita el conjunt empordanès, considera que «si d'aquí a un mes es pot reprendre la competició i s'allarga el calendari i es juguen partits entre setmana, crec que s'hauria d'acabar».