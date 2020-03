Els futbolistes del Barça accepten rebaixar-se el 70 per cent del sou

Els futbolistes de la primera plantilla del Barcelona han acabat acceptant la proposta de rebaixa de sous al 70 per cent proposada pel club, a causa de la crisi oberta pel coronavirus, i ahir van anunciar que realitzaran aportacions «perquè els empleats del club puguin cobrar la totalitat del salari» durant el temps que s'allargui aquesta situació.

Així ho van fer públic tots els integrants del vestidor blaugrana mitjançant els seus diferents perfils a les xarxes socials. Un missatge en el qual recalquen els futbolistes que «sempre hem tingut la voluntat» de rebaixar-se el sou que perceben en entendre «la situació excepcional» que es viu a dia d'avui.

«Som els primers que SEMPRE hem ajudat el club quan se'ns ha demanat. Fins i tot ho hem fet també per iniciativa pròpia, en altres moments que ho vam creure necessari o important», s'hi podia llegir. Per aquest mateix motiu diuen sentir-se molestos perquè «des de dins del club hi hagués algú que tractés de posar-nos sota la lupa i intentés sumar-nos pressió per fer una cosa que sempre vam tenir clar que faríem»

En aquest sentit s'informava també que si l'acord s'ha demorat uns dies ha estat «simplement» perquè estaven buscant «una fórmula per ajudar el club i també els seus jugadors en uns moments tan difícils». «Per la nostra part ha arribat el moment d'anunciar que, al marge de la rebaixa d'un 70 per cent del nostre sou durant l'Estat d'Alarma, farem unes aportacions també perquè els treballadors del club puguin cobrar el 100 per cent del seu sou mentre duri aquesta situació», s'hi afegia. Els futbolistes insistien que abans d'anunciar les seves intencions volien trobar «solucions que fossin reals» per ajudar el club, però també «els que més perjudicats s'acabarien veient davant aquesta situació».

«No volem acomiadar-nos sense enviar una afectuosa salutació i molta força a tots els culers que ho estan passant malament en aquests moments tan durs, així com a tots aquells que esperen pacientment el final d'aquesta crisi a casa seva. Molt aviat sortirem d'això i ho farem tots junts», servia per tancar el comunicat.



La directiva també hi diu la seva

La junta del Barça va afegir més detalls a l'entesa definitiva, que també ha estat acceptada amb anterioritat pels integrants de les plantilles de tots els esports professionals i «la majoria dels jugadors de l'equip de bàsquet».

«En el cas del primer equip de futbol, la reducció serà superior al 70% plantejat inicialment pel club. Aquesta aportació addicional de la plantilla, més l'aportació que realitzarà el club, permetran garantir el 100% dels salaris de tot el personal no esportiu, que serà sotmès a un expedient de regulació d'ocupació (ERTO) aquesta setmana», s'assegurava en un comunicat. Des del club es va voler agrair igualment «la implicació de tots els seus esportistes professionals, davant d'una situació d'excepcionalitat com la generada arran d'aquesta crisi sanitària».