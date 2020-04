El Club Patí Jonquerenc va sobre rodes

El Club Patí Jonquerenc celebra aquest any el seu trenta-setè aniversari, i ho fa amb molt bon estat de forma, amb més de 90 jugadors i tres equips sèniors. I amb un objectiu clar, potser present en tots els esports però encara més evident a la Jonquera: potenciar els equips de base, i sobretot «que la mainada que ho prova es quedi al club, ja que els més petits costa que s'hi enganxin, i més quan (els pares) veuen els desplaçaments on ens toca anar», explica la presidenta del club fronterer, Mercè Vilalta.

Vilalta expressa aquesta circumstància perquè l'hoquei no és un esport tan freqüent i els desplaçaments –ja des de ben petits– són molt més lluny per arreu de les províncies de Girona i Barcelona. «El salt d'escoleta, que no competeix, a prebenjamí, que sí que ho fa, és on perdem alguns jugadors», comenta.

Dels pocs equips que hi ha, un és el Club Hoquei Figueres, «amb qui mantenim una molt bona relació. De fet, al nostre equip de fèmines, comptem amb dues jugadores seves», remarca Vilalta. I és que en l'hoquei, tots els equips són mixtos fins als divuit anys, tot i que se'n poden fer només de noies, com és el cas del Fem13 dels verd-i-blancs. «Aquestes nenes competeixen amb el seu equip i, a més a més, integren el Fem13», explica la presidenta.

El CP Jonquerenc compta amb tres sèniors, dos de masculins, a Primera i Segona Catalana, i el femení a Nacional (Segona Divisió). «Pel que fa a les fèmines estem molt contents, ja que són l'únic equip femení pur del municipi», esmenta Vilalta. La seva temporada «és molt bona, ja s'han assegurat la plaça per a l'any que ve; i tot i que és complicat, sempre tenim un ull posat en l'OK Lliga, moment en el qual ens plantejaríem realment si podríem fer el salt, ja que allà tot és més complex», diu.

El Club Patí conviu amb el futbol, a la Jonquera, amb qui comparteixen una petició: «Creiem que un poble com la Jonquera, amb el pressupost que té, podria fer un pas més en la subvenció econòmica per a entitats esportives, i d'aquesta manera ens podríem centrar més en els jugadors i l'hoquei, i no tant en buscar recursos econòmics. Dit això, vull aclarir que la relació és molt bona i sempre ens ajuden quan els ho demanem!», puntualitza Vilalta.

Futbol i hoquei, els dos del poble

A la Jonquera, quan un nen ha de triar quin esport vol fer, segurament dubtarà entre hoquei i futbol, els dos grans esports, respectant el patinatge, que està en augment. «Els nens són nens i poden canviar d'esport moltes vegades. La decisió sovint va lligada a la família, segons quin esport en sigui tradició», comenta Vilalta. El que sí que és segur és que «el futbol del poble fa una funció més social, ja que arriba a molts més nens i nenes, de totes les edats i diversitats culturals. Hi ha molts més equips i els desplaçaments són més curts; i en general no requereix tanta equipació», explica la presidenta del Club Patí Jonquerenc.

Així, futbol i hoquei fan ús de les instal·lacions esportives, «tot i que el patinatge cada cop són més, i sí que a la llarga és possible que tinguem algun problema d'espai a la pista. Esperem que l'Ajuntament arregli, tal com es van comprometre, la pista exterior, i així practiquem millor cadascú el seu esport», diu Vilalta.

El pavelló de la Jonquera és «vell», però és dels «millors» per veure hoquei «dels que hem visitat últimament». Ara bé, «li manquen vestidors, ja que els quatre que hi ha queden petits en dies de molta activitat; el consistori n'està al cas. Tot i això, és un molt bon pavelló», comenta Vilalta.

Finalment, a la pregunta sobre el futur més immediat del club, deixant la qüestió del coronavirus a banda, Vilalta respon que vol que el club tingui una base més sòlida, és a dir, com deia al principi, que hi hagi no només més equips, sinó que aquests siguin més complets i no hàgim de dependre de les fornades de jugadors, que són molt irregulars, com fins ara.